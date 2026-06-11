Dia decisivo no Desafio Final: O que acontece e quando acontece? Contamos-lhe tudo aqui

Esta quinta-feira promete ser decisiva para o rumo de Secret Story - Desafio Final. Depois de uma semana marcada por conflitos, estratégias e emoções fortes, chega o momento de uma nova expulsão que irá reduzir ainda mais o leque de candidatos à vitória.

Bruno Simão, Afonso Leitão e Pedro Jorge são os três concorrentes em risco. Um deles vai abandonar a casa mais vigiada do país no especial desta noite, transmitido na TVI após o Jornal Nacional.

O anúncio foi feito por Cristina Ferreira durante a emissão de quarta-feira: «Por acaso vai mesmo subir a temperatura amanhã, dizem que há zonas do País a chegar acima dos 40 graus, mas dentro da casa alguma coisa vai arrefecer. Porquê? É dia de expulsão. Amanhã, neste especial, ficamos a saber quem é que sai dos três».

A expulsão acontece numa fase particularmente importante do jogo, numa altura em que cada decisão e cada voto podem fazer a diferença na corrida à final. Com cada vez menos concorrentes em prova, a saída de um dos nomeados poderá alterar equilíbrios, alianças e estratégias dentro da casa.

Bruno Simão, Afonso Leitão e Pedro Jorge enfrentam agora as últimas horas de incerteza. Enquanto o público continua a votar, os três concorrentes aguardam a decisão que ditará quem continua na luta pelo prémio final e quem verá a sua aventura chegar ao fim.

A resposta será conhecida esta noite, num especial que promete trazer fortes emoções aos habitantes da casa e aos espectadores que acompanham diariamente o Secret Story - Desafio Final.