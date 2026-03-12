Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
A apresentadora contou alguns detalhes sobre o Especial de hoje do Secret Story, que promete!

Cristina Ferreira fez uma revelação de peso esta manhã, sobre o Especial do Secret Story que vai para o ar logo à noite na TVI. Tudo aconteceu no programa 'Dois às 10'. 

«Hoje, no 'Especial', vamos ficar a saber quem é o primeiro salvo e, uma vez mais, pode ser que dê barulho lá para dentro», começou por referir a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI. 

Depois, Cristina Ferreira revelou também uma ligeira alteração no horário de transmissão do Especial: «Não sei quem é, ninguém sabe, só vamos fechar as votações no momento. Hoje, é um pouco mais tarde, porque há futebol antes. Assim que acabar o jogo, vai saber», disse. 

Recorde os nomeados

Recorde-se que depois da expulsão inesperada de Diana Dora na terça-feira, os concorrentes tiveram de nomear novamente e há neste momento cinco pessoas em risco de abandonar a casa já no próximo domingo. 

Os nomeados são Catarina, Diogo, Hugo, Ricardo João e Sara, sendo que um deles é salvo já esta noite. Se quiser salvar o seu favorito, deve votar nele através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality.

Vote para salvar:

CATARINA – 761 20 20 04

DIOGO – 761 20 20 06

HUGO – 761 20 20 09

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

SARA – 761 20 20 18

