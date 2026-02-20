Ao Minuto

20:13
A pouco mais de um dia da estreia do Secret Story, isto é tudo o que precisa saber para a grande noite

A pouco mais de um dia da estreia do Secret Story, isto é tudo o que precisa saber para a grande noite

14:48
"Vais entrar nos 33 solteira?": veja a resposta de Bernardina Brito
00:24

“Vais entrar nos 33 solteira?”: veja a resposta de Bernardina Brito

14:46
Em direto, Bernardito Brito é surpreendida por alguém inesperado: "Não pode ser"
03:58

Em direto, Bernardito Brito é surpreendida por alguém inesperado: “Não pode ser”

14:42
Há algo que une Bernardina Brito à TVI e que poucos conhecem
01:39

Há algo que une Bernardina Brito à TVI e que poucos conhecem

12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: "Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida"
02:10

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: "Senti-me inferior ao Francisco Monteiro"
02:34

Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”

11:59
Francisco Monteiro recorda passado: "Perdi completamente a minha essência"
01:25

Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”

11:40
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"
06:55

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

11:40
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada
06:55

Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada

11:32
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: "Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco"
03:49

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”

11:31
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: "Comecei a idealizar uma vida com o Francisco"
03:49

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

11:26
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: "É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos"
01:21

Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”

11:26
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: "Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim"
01:21

Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”

11:25
Cristina Ferreira 'confronta' Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: "Já perceberam porque é que a vida vos juntou?"
01:21

Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?”

10:30
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do "Secret Story 9": "Estará grávida-"
08:22

Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”

10:24
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico
01:26

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

16:25
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»
00:11

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

14:18
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story
00:53

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

A pouco mais de um dia da estreia do Secret Story, isto é tudo o que precisa saber para a grande noite

A pouco mais de um dia da estreia do Secret Story, isto é tudo o que precisa saber para a grande noite

Contamos-lhe tudo o que precisa saber sobre a próxima edição do Secret Story.

O Secret Story - Casa dos Segredos 10 estreia já no próximo domingo, dia 22 de fevereiro e há grandes novidades. A casa do reality show da TVI, que volta a ser apresentado por Cristina Ferreira, sofreu grandes alterações e traz surpresas inéditas. Nós contamos-lhe tudo o que precisa saber. 

«Dez edições de 'Secret Story' são uma história. Um percurso. Uma viagem. E é com esse legado que nasce esta décima edição - numa casa completamente renovada, reinventada de raiz após uma profunda transformação», começa por revelar a TVI.

Muito mais do que uma casa

«Depois das obras, a casa renasceu, nova, surpreendente e irreconhecível.Transformou-se num verdadeiro mapa vivo, onde cada divisão é um destino, cada espaço uma experiência e cada detalhe convida à descoberta», pode ler-se ainda na nota enviada às redações. 

Mas as novidades não ficam por aqui: «Esta não é apenas uma casa temática. Esta casa observa, escuta, reage e interfere. As paredes têm ouvidos. Uma orelha sussurra. Mãos surgem com mensagens. Uma cúpula mágica ajuda a revelar segredos. Aqui, os concorrentes não competem apenas entre si - competem com a própria casa, um espaço novo que testa limites, provoca emoções e guarda mistérios.»

Primeiras imagens 

Para além destas pistas, já temos fotos. Isto porque, Cristina Ferreira decidiu dar aos fãs aquilo que mais esperavam: as primeiras imagens exclusivas da nova casa.

Foi através do Instagram, numa série de stories publicados na tarde desta quarta-feira, dia 18 de fevereiro, que a apresentadora revelou os primeiros vislumbres do que aí vem. O destaque vai para o confessionário, agora completamente renovado e decorado em tons de rosa, incluindo o icónico botão dos segredos, que volta a ocupar o lugar de honra.

Cristina Ferreira não resistiu a brincar com a ausência da emblemática Voz na legenda que acompanhou a publicação:«Ó vozzzzzzzzzzzzz. Não me responde. E eu no confessionário. Se calhar só volta no domingo, quando os novos concorrentes estarão à porta de casa para entrar.»

A apresentadora partilhou ainda o entusiasmo com que recebe este novo desafio: «Casa nova, novos segredos, um desafio que começa outra vez. Esta fase é muito entusiasmante, imaginar como vão ser, como se vai entender, as missões que serão entregues.»

Apresentadores e comentadores

O novo Secret Story terá apresentação de Cristina Ferreira, que será ainda a responsável pelas conversas diárias com os concorrentes, com o Secret Story Especial», segundo revelou a TVI, num comunicado oficial. 

«Durante a semana, Nuno Eiró irá assumir a condução do “Secret Story Última Hora“ e “Secret Story Diário”. Marta Cardoso será a apresentadora do “Secret Story Extra”. Aos sábados à tarde, Alice Alves assume o “Secret Story Especial Fim de Semana”», pode ler-se.

Mas há mais: já estão escolhidos os comentadores para a nova edição do Secret Story: «Os blocos diários contam com a participação de comentadores bem conhecidos do público como Adriano Silva Martins, Cândido Pereira, Cinha Jardim, Diana Lopes, Francisco Monteiro, Gonçalo Quinaz, Inês Morais, Inês Simões, Isabel Figueira, João Ricardo, Marcia Soares e Teresa Silva.»

Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story

Cristina Ferreira mostra primeiras imagens do Secret Story 10 e a cor surpreendeu: «Casa nova, novos segredos…»
