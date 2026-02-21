Cristina Ferreira revela detalhes sobre os segredos do Secret Story e garante: «melhores do que o ano anterior»

Está tudo pronto para a estreia do Secret Story 10. É já este domingo que entra no ar mais uma edição surpreendente do histórico reality show, da TVI. Há uma casa totalmente nova, um leque de concorrentes surpreendentes e, claro, segredos que vão dar muito que falar.

Na gala dos 33 anos da TVI, no Casino Estoril, Cristina Ferreira levantou a ponta do véu sobre o dia de amanhã. Uma coisa é certa: a estreia vai deixar todos de queixo caído.

«A casa é nova, o estúdio é novo, os concorrentes são novos, os segredos são incríveis. Embora, haja algumas que a pessoas vão ficar assim: ‘não é possível!’. Mas é mesmo! Eu estou muito entusiasmada», declarou Cristina Ferreira.

«Sabes quando saímos de um casting e quando o juntamos e pensamos assim: ‘não era possível ser melhor ainda do que o anterior!’. Foi isso que nos aconteceu enquanto equipa. Percebemos que cada vez mais há pessoas muito surpreendentes com personalidades muito distintas que nos aparecem para entrar no Secret Story», disse ainda.

