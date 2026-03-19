Cristina Ferreira faz comentário 'explosivo' sobre o triângulo Eva, Diogo e Ariana: «Adorava que ela se passasse e...»

A relação de Diogo e Eva é o tema do momento dentro e fora do Secret Story 10. Os últimos acontecimentos foram comentados no Dois às 10 desta quinta-feira, 19 de março, e Cristina Ferreira partilhou um desejo que tem.

«Vou dizer-vos o que é que eu adorava. Até vou mandar para o Universo a ver se acontecesse. A Eva passava-se um dia destes e virava-se para a Ariana e dizia: "Ele é meu!". Depois queria ver as reações todas», confidenciou Cristina.

A apresentadora voltou a abordar os últimos acontecimentos da casa e mostrou-se surpreendida com a postura de Diogo depois de ter visto a namorada em lágrimas, de voltar a ir para a cama com Ariana: «Ela ontem disse isto, chorou nos braços dele. E onde é que ele acabou a noite? Na cama com a Ariana...»

Cláudio Ramos vai mais longe e tece duras críticas a Diogo: «Não vale a pena disfarçar. O Diogo é um ser humano que, em termos de afeto, é uma nulidade. É um perigo de ser humano que eu gostaria muito que estivesse longe de mim e das pessoas que me rodeiam. E isto é verdade, não se pode desculpar a dizer que está num jogo. Ele tem a namorada ali e está a gozar com duas pessoas.»