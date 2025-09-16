Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho»

Fábio Daniel, de 29 anos, desistiu esta segunda-feira do Secret Story - Casa dos Segredos, menos de 24 horas depois de ter entrado na casa mais vigiada do País. O motivo (ausência da mãe) comoveu Portugal e tocou, sobretudo, Cristina Ferreira, que lhe deixou uma mensagem comovente.

«A sua história é das mais incríveis que nós já tivemos no Secret Story. Tenho mesmo muita pena, não esperava, confesso que apostei muitas fichas em si e deu para perceber só nos pequenos instantes em que esteve ontem, que tipo de concorrente é que ia ser», começou por referir a apresentadora.

Cristina Ferreira continuou: «Acho que ia ser um extraordinário concorrente, mas mais do que isso acho que hoje mostrou que é um extraordinário filho e que tudo aquilo que a sua mãe fez por si, o Fábio quer fazer por ela. E de facto, não há dinheiro que possa pagar uma ausência que dói, que é isso que eu acho que o Fábio está a sentir neste momento».

«Nós costumávamos brincar e dizer que o Fábio tem um computador na cabeça, nós não o dissemos, mas quando era miúdo foi diagnosticado com um QI acima da média e, portanto, como uma pessoa muito inteligente e se calhar essa inteligência traiu-o um bocadinho», sublinhou a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

A apresentadora rematou: «Eu acho que a sua mãe se vai zangar um bocadinho, porque ela estava a gostar de o ver aí dentro e as mães aguentam mesmo tudo, só querem a felicidade dos filhos. Mas desejo-lhe a maior das sortes, porque quem nasce na sua situação e conquista o que o Fábio conquistou, só pode ter muita coisa boa dentro de si».