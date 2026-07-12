De regresso a casa, Cristina Ferreira faz reflexão sobre um dos melhores sítios onde já esteve. E é de arrepiar

Nas redes sociais, Cristina Ferreira fez um balanço da experiência e não escondeu o impacto que a ilha teve em si. «Saio de Sumba com a certeza que estive num local mágico. Dizem que aquelas pessoas ainda não foram tocadas. É uma ilha crua, sem grande intervenção», começou por escrever.

Apesar de ter partilhado vários registos da viagem com os seguidores, a apresentadora garante que as imagens estão longe de conseguir transmitir tudo aquilo que viveu. «Eu sei que vos consegui passar alguma beleza, mas nunca o que vi e senti», confessou.

Cristina Ferreira destacou ainda o local onde ficou hospedada e o impacto que este tem junto da população da ilha. «O @nihi contribuiu muito para isso. Não é um hotel, é um lugar com alma, onde trabalham os da terra. Dá emprego a mais de 800 pessoas das aldeias. As crianças da ilha vão todas à escola e aprendem inglês com a fundação. Tratam a ilha como casa. Sem estragar», explicou.

Com várias viagens feitas ao longo dos últimos anos, Cristina Ferreira não tem dúvidas de que Sumba ocupa agora um lugar especial nas suas memórias. «É dos lugares que mais me impressionou nas minhas viagens. Porque há uma ingenuidade tão difícil de encontrar no mundo já. Andei descalça. Livre», revelou.

A viagem ficou também marcada por um momento muito especial: o 18.º aniversário do filho, Tiago. «As malas trazem muitas memórias, o Tiago 18 anos celebrados a viver uma experiência marcante», escreveu.

Por fim, Cristina Ferreira terminou a reflexão com palavras carregadas de significado sobre aquela que é uma das suas maiores paixões. «Sempre disse que trabalho para viajar. Viajar com amor é outra coisa. 💜»

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