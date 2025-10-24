Ao Minuto

Cristina Ferreira reage a polémica com famosa atriz portuguesa: «Comentários assustadores»

  • Secret Story
  • Há 2h e 35min
Cristina Ferreira reage a polémica com famosa atriz portuguesa: «Comentários assustadores» - Big Brother

Cristina Ferreira não calou a indignação com alguns comentários nas redes sociais.

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para reagir à mais recente polémica que envolve a famosa atriz portuguesa, Fernanda Serrano. 

Em causa está um tratamento de rejuvenescimento vaginal que a atriz terá feito e que gerou comentários menos agradáveis na Internet, algo que a apresentadora condenou. 

«A quantidade de comentários assustadores a esta publicação mostra a urgente necessidade de educação sobre o corpo feminino e as mudanças associadas ao período da menopausa», escreveu a diretora de entretenimento e ficção da TVI nos stories do Instagram. 

A apresentadora lamentou: «A conversa foi feita ao lado de uma médica que explicou os benefícios dos tratamentos que eliminam incontinência urinária, atrofia e secura vaginal. Não há nada pior que a ignorância. E impor vergonha num assunto tão necessário». 

Frente a frente. Cristina confronta ex-noivo de Liliana: «Tu sentiste que eu incentivei?»

Secret Story: Cristina Ferreira reage ao momento que deixou o País em choque
