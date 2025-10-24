Cristina Ferreira reage a polémica com famosa atriz portuguesa: «Comentários assustadores»

Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para reagir à mais recente polémica que envolve a famosa atriz portuguesa, Fernanda Serrano.

Em causa está um tratamento de rejuvenescimento vaginal que a atriz terá feito e que gerou comentários menos agradáveis na Internet, algo que a apresentadora condenou.

«A quantidade de comentários assustadores a esta publicação mostra a urgente necessidade de educação sobre o corpo feminino e as mudanças associadas ao período da menopausa», escreveu a diretora de entretenimento e ficção da TVI nos stories do Instagram.

A apresentadora lamentou: «A conversa foi feita ao lado de uma médica que explicou os benefícios dos tratamentos que eliminam incontinência urinária, atrofia e secura vaginal. Não há nada pior que a ignorância. E impor vergonha num assunto tão necessário».