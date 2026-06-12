Há uma fruta que ajuda a combater o envelhecimento e é o "desejo secreto" de Cristina Ferreira. Saiba qual é

Cristina Ferreira voltou a dar que falar ao partilhar um detalhe muito pessoal sobre os seus hábitos alimentares, que pode ser uma dica valiosa para quem quer manter a linha. Durante uma conversa com o chef Hernâni Ermida, no programa Dois às 10, a apresentadora da TVI revelou qual é a sua fruta favorita e explicou porque raramente a compra nas mercearias.

«Eu gosto muito de fruta, mas confesso que o figo é o meu fruto de desejo», confessou, mostrando o carinho especial que tem por este fruto tão apreciado durante os meses de verão.

A razão para essa preferência está também ligada a uma vantagem que poucos têm. Cristina Ferreira revelou que possui figueiras junto à sua casa e que adora consumir os frutos acabados de colher. «Eu tenho árvores à porta de casa. É apanhar da árvore e comer...», contou, destacando o sabor único dos figos frescos. Aliás, é precisamente por isso que evita comprá-los. «Eu não compro figos na mercearia porque acho que o sabor nunca é igual ao tirar da árvore», admitiu.

Veja a conversa aqui:

Mas os figos não conquistam apenas pelo sabor. Segundo consta no próprio site do Dois às 10, e com base em informação divulgada pela CUF, esta fruta destaca-se pelo seu valor nutricional. Rica em fibra, pode ser uma excelente opção para saciar a fome entre refeições. Dois figos médios correspondem a uma porção e fornecem cerca de 63 calorias.

Além disso, os figos contêm compostos fenólicos, resveratrol e potássio, nutrientes associados à proteção cardiovascular. Por pertencerem ao grupo das frutas de tonalidade roxa, são também ricos em antocianinas e flavonoides, antioxidantes que ajudam a prevenir o dano oxidativo das células.

Assim, o fruto que faz as delícias de Cristina Ferreira pode ser também um importante aliado para quem procura uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes com potencial para combater os efeitos do envelhecimento celular.