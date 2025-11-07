Num gesto raro, Cristina Ferreira partilha momento ternurento com o filho

Cristina Ferreira e João Monteiro apaixonados no Porto — as imagens que estão a encantar os fãs

Uma mãe orgulhosa e carinhosa — assim é Cristina Ferreira, 48 anos, que voltou a mostrar o seu lado mais íntimo e familiar nas redes sociais.

Na quinta-feira, a apresentadora da TVI recorreu à sua conta de Instagram para partilhar um momento simples, mas repleto de ternura, vivido ao lado do filho, Tiago, de 17 anos.

“O meu filho chegou do futebol e hoje jantei com ele. Pescada cozida com feijão verde da horta da minha mãe”, escreveu Cristina na legenda de uma fotografia da refeição.

E acrescentou, com evidente orgulho: “O meu filho sempre gostou de peixe cozido. Desde pequenino.”

Veja, em baixo, a partilha original.

A partilha rapidamente somou reações e comentários de fãs, que elogiaram a simplicidade e o carinho da apresentadora em momentos do dia a dia. Cristina Ferreira, conhecida pelo seu percurso profissional de sucesso, não esconde o quanto valoriza o papel de mãe, mantendo uma relação próxima e cúmplice com Tiago, fruto da relação com António Casinhas.

Além de partilhar bastidores do trabalho e da vida pública, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI mostra, cada vez mais, o lado familiar e autêntico que a torna uma das figuras mais queridas do público português.

