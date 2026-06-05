Cristina Ferreira celebra os 18 anos do filho! Veja as melhores imagens da festa de aniversário

Foi um dia muito especial para Cristina Ferreira. O filho da apresentadora, Tiago, celebrou esta quinta-feira, 4 de junho, o seu 18.º aniversário, uma data marcante que assinala a entrada na idade adulta.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira partilhou algumas imagens da celebração e não escondeu a emoção perante este novo capítulo na vida do filho. «Não há nada mais bonito que ver um filho a crescer», escreveu na legenda de uma fotografia do bolo de aniversário.

Através de um segundo post de Instagram, a apresentadora mostrou ainda vários momentos da festa, que reuniu familiares e amigos próximos para celebrar a ocasião. Entre os convidados esteve também Rubinho Correia, amigo de longa data de Cristina Ferreira.

Além da emoção de ver o filho atingir a maioridade, Cristina Ferreira revelou um detalhe inesperado sobre a organização da festa de aniversário de Tiago, que acabou por envolver a mãe da apresentadora e uma tradição familiar impossível de quebrar. «Sempre foi a minha mãe a organizar as festas de aniversário. As minhas, as do Tiago, no fundo as de todos», começou por contar.

Desta vez, a organização esteve a cargo da equipa responsável pelo evento, mas Cristina revelou que a mãe não conseguiu ficar completamente afastada dos preparativos.

Conhecida pelo famoso arroz doce que prepara para as reuniões familiares, a matriarca da família decidiu surpreender todos os convidados. «Só lhes disse que não valia a pena fazerem arroz doce, toda a gente ia dizer que o da minha mãe era melhor. E o que é que ela fez sem eu saber? Fez travessas de arroz doce e levou», contou, divertida.

A apresentadora aproveitou ainda para agradecer à equipa responsável pela festa, destacando o carinho e dedicação colocados em cada detalhe da celebração.

As partilhas rapidamente reuniram milhares de reações dos seguidores, que deixaram mensagens de parabéns ao jovem e elogiaram a cumplicidade entre mãe e filho.

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