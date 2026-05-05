Em dia especial, Cristina Ferreira foi surpreendida pelo filho. E a imagem rara emociona

Cristina Ferreira surpreendeu tudo e todos ao partilhar uma imagem rara relacionada com o filho, Tiago. Nas redes sociais, enquanto falava da sua história, confessou que recebeu uma surpresa muito especial no Dia da Mãe e mostrou tudo.

«A GIRA nasceu para lembrar uma coisa simples: o poder está em ti. 💜A tua pele conta uma história. Nestas imagens há uma foto que conta a minha melhor história», começou por referir a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

A apresentadora do Secret Story adiantou: «Ontem, depois da gala, tinha a maior surpresa à espera ( descobre qual no carrossel 😍). Na minha pele estão marcadas muitas alegrias, muitos sorrisos. E 48 anos. A nossa pele não precisa de perfeição, precisa de cuidado», rematou.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja essa e outras imagens partilhadas por Cristina Ferreira.