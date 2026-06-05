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«Não há nada mais bonito que o ver a crescer»: Filho de Cristina Ferreira celebra 18 anos. E há imagens

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A apresentadora celebrou o 18º aniversário do filho Tiago com uma festa bonita.

Foi esta quinta-feira, 4 de junho, que Tiago, filho de Cristina Ferreira, celebrou uma data muito especial: o seu 18.º aniversário. A apresentadora do Secret Story assinalou o momento nas redes sociais, onde partilhou algumas imagens da festa e uma mensagem emotiva dedicada ao filho.

«Não há nada mais bonito que ver um filho a crescer», escreveu Cristina Ferreira no Instagram, acompanhando a publicação com uma imagem do bolo. A apresentadora mostrou-se visivelmente orgulhosa nesta etapa marcante da vida do jovem, que atinge agora a maioridade e nos stories mostrou mais fotografias da festa.

 

Entre os amigos que fizeram questão de assinalar a ocasião esteve Rubinho Correia, amigo próximo de Cristina Ferreira. Também através do Instagram, recordou os tempos em que Tiago era apenas uma criança que acompanhava a mãe nos bastidores da televisão.

«Como é que possível que o puto que andava a correr nos estúdios do programa “A Tua Cara não me é Estranha” já tem idade para ir para o Lux? Sim! A minha amiga do meio já tem um filho com 18 anos! Parabéns Tiago! Próxima saída à noite vens com o tio…», escreveu, numa mensagem divertida e carregada de carinho.

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A publicação rapidamente reuniu milhares de reações dos seguidores de Cristina Ferreira, que deixaram mensagens de felicitações para Tiago e elogiaram a cumplicidade entre mãe e filho.

A entrada na idade adulta foi, assim, celebrada em ambiente de festa, rodeada de familiares e amigos, num dia que ficará certamente marcado na vida de Tiago e de quem o acompanha desde os primeiros anos. Percorra a galeria e veja as imagens. 

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