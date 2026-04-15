«Para o meu filho»: Cristina Ferreira abre o coração e há um pormenor que salta à vista

Depois do Quénia, Cristina Ferreira e João Monteiro rumam ao destino preferido das luas-de-mel. As fotos que mostram tudo

Este é o terceiro destino das férias de Cristina Ferreira e João Monteiro. E as imagens falam por si

Cristina Ferreira fez uma partilha no Instagram onde demostrou como foi o seu dia preenchido. Ao longo do texto onde explicou tudo o que fez, a apresentadora da TVI revelou que fez o lanche para o filho, e isso não passou despercebido.

«Dias corridos a trabalhar em muitos projetos que me deixam feliz»: começou por escrever. De seguida, Cristina explicou tudo o que fez ao longo do seu dia a dia: «Começa sempre no @doisas10tvi onde há espaço para que a vida se apresente, na verdade de cada história». «A esta hora já estou a preparar o especial do @sstvi».

Para além da televisão, Cristina Ferreira tem muitos outros compromissos: «já treinei, já gravei conteúdos, já preparei o próximo lançamento @eusougiraoficial e já fiz o lanche para o meu filho. Agora vou comeu um franguinho que adoro jantar das 19h. 😉».

O pormenor que não escapou aos olhos dos fãs de Cristina Ferreira foi o facto de, no meio de um dia tão preenchido, houve tempo para preparar o lanche do filho.