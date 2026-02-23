Secret Story: Este é o segredo que mais interessa ao filho de Cristina Ferreira. E vai surpreender

O novo Secret Story 10 estreou ontem e já é o assunto mais comentado em todo o lado. Esta manhã no programa 'Dois às 10', era precisamente o assunto que estava a ser debatido, quando Cristina Ferreira fez uma revelação sobre o filho, Tiago.

«Cheguei a casa, o meu filho ainda estava acordado. Eu: 'Tiago, estás acordado a fazer o quê?' (ele:) 'Não querias que eu te visse?’ E depois disse: 'quem é que tinha o dente no nariz?' Foi o segredo que ele mais quis perceber», confidenciou a apresentadora.

Gonçalo Quinaz concordou e percebeu a curiosidade do jovem: «Porque realmente acaba por ser uma coisa que não é comum, não é vulgar e desperta alguma curiosidade, principalmente perceber como, o que é que aconteceu», disse.

«Aliás, há aqui muitos segredos que eu acho que à partida ninguém os liga às pessoas», rematou Cristina Ferreira, deixando no ar a quem pertencerão os segredos mais bombásticos, que foram apresentados este domingo, na gala de estreia do Secret Story 10. Pode consultar a lista completa aqui.