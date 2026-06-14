Aponte na agenda: Este é o dia da finalíssima do Desafio Final

A contagem decrescente para o fim do Secret Story - Desafio Final já começou. Durante a gala deste domingo, Cristina Ferreira revelou a data da aguardada grande final do reality show da TVI.

A apresentadora anunciou que o programa chegará ao fim no próximo dia 26 de junho, uma sexta-feira, altura em que será conhecido o vencedor desta edição especial, que reuniu algumas das figuras mais marcantes do universo dos reality shows da estação.

A revelação foi feita em direto durante a emissão, deixando os fãs do formato a apenas alguns dias de descobrirem quem conquistará o tão desejado prémio final. Com a competição a aproximar-se da reta decisiva, a tensão dentro da casa promete aumentar e cada decisão poderá ser determinante para o desfecho do jogo.

Até à grande final, os concorrentes ainda terão de enfrentar nomeações, expulsões e os últimos desafios, numa luta intensa pelo apoio do público. Com o fim marcado para 26 de junho, aproxima-se o momento em que será conhecido o grande vencedor de mais uma edição recheada de emoções, estratégias e reviravoltas.

Os próximos dias prometem ser decisivos para os habitantes da casa mais vigiada do país, numa reta final que deverá prender a atenção dos espectadores até ao último minuto.