Viralizou: Já viu o momento de dança entre Cristina Ferreira e Bruna Gomes?

O Secret Story 9 estreou na noite deste domingo, 14 de setembro, e desde o primeiro momento não faltaram emoções e diversão. Cristina Ferreira, Bruna Gomes e Flávio Furtado protagonizaram um instante de dança que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Logo no início da gala, Cristina Ferreira recordou que, a poucos minutos do inicio da Gala, todos tinham dançado ao som de “Cavalinho”, de Pedro Sampaio. Mas a surpresa não ficou por aí: a apresentadora pediu que a música fosse novamente reproduzida e, nesse momento, acompanhada de Bruna Gomes e Flávio Furtado, voltaram a dançar a coreografia viral do Tiktok. O resultado? Um momento hilariante que provocou risos e aplausos tanto do público presente no estúdio quanto dos telespectadores em casa, mostrando que o arranque da nova edição do programa veio cheio de energia, humor e boa disposição.

Veja o momento: