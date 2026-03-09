Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira fez uma partilha nas redes sociais que está a dar muito que falar. A apresentadora da TVI homenageou a mãe no Dia da Mulher com uma fotografia do dia do seu batizado e os fãs estão a delirar com as semelhanças uma da outra. Os vários comentários de fãs e seguidores não negam o choque por considerarem que a apresentadora é tão parecida fisicamente com a mãe, como por exemplo: «Igual à mae 😍».

Também o texto que acompanha a fotografia deu que falar. Cristina Ferreira revelou pormenores da sua infância que moldaram a pessoa que é hoje. «Hoje celebra-se a mulher. Atribuíram-lhe um dia internacional. Dizem que é preciso, que relembra a desigualdade, a luta, os direitos. Não sei da necessidade mas sei da vontade de festejar a felicidade de o ser», começou por dizer.

De seguida, e aqui sim, Cristina Ferreira revelou alguns detalhes do seu crescimento e da educação que recebeu dos pais: «Nasci menina, desejo desde o primeiro minuto do meu pai. A minha mãe, por achar o contrário, comprou tudo azul. Habituei-me desde que nasci a usar a cor “masculina”, como ainda a mentalidade de outros tempos atribui. Gosto de pensar que a minha mãe sabia o que estava a fazer. Até o meu batizado foi com um vestido azul. Essa diferença ter-me-á moldado a personalidade inconscientemente», admite a apresentadora.

Neste dia especial, onde se celebram todas as mulheres, Cristina Ferreira dá primazia às mulheres da sua família e à educação que deu ao filho : «Sei que venho de uma família onde as mulheres se destacam. Todas. E crescer assim não dá outra hipótese. Lutas naturalmente pelo que é teu. O meu filho também cresceu assim. Às vezes gostava de saber o que já deixei nele. Mas talvez já saiba. Noto-lhe o respeito, o orgulho e a certeza que uma mulher está em pé de igualdade com um homem», frisou.

Por fim, acrescentou ainda um conselho que todos devem seguir sem exceção: «Arrisquem, vão mesmo com medo, conquistem o vosso lugar, celebrem o que são. A verdade é o único caminho para a liberdade».