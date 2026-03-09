Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

20:40
Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso - Big Brother
05:28

Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso

20:31
«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João - Big Brother
02:10

«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João

20:28
Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta - Big Brother
03:16

Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta

20:17
Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu» - Big Brother
01:08

Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu»

20:12
Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas» - Big Brother
03:42

Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas»

20:06
«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede - Big Brother
01:44

«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede

19:41
Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos» - Big Brother

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

19:40
Aconteceu: Hugo e Sara dão primeiro beijo - Big Brother
03:57

Aconteceu: Hugo e Sara dão primeiro beijo

19:25
Imagens exclusivas: Ricardo João berra e pede para desistir do Secret Story - Big Brother
04:14

Imagens exclusivas: Ricardo João berra e pede para desistir do Secret Story

19:13
Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos - Big Brother
04:15

Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos

18:49
Só rir! Hugo perde centenas de euros e a culpa é de Ricardo João - Big Brother
02:54

Só rir! Hugo perde centenas de euros e a culpa é de Ricardo João

18:32
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto - Big Brother
01:27

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

18:27
Norberto declara-se a Catarina e espeta-lhe um beijo na boca - Big Brother
03:04

Norberto declara-se a Catarina e espeta-lhe um beijo na boca

18:19
Cada um para o seu lado Catarina reage a imagens de Norberto e confrota-o: «Não brincas comigo» - Big Brother
04:47

Cada um para o seu lado Catarina reage a imagens de Norberto e confrota-o: «Não brincas comigo»

18:11
O que não viu na gala. Diana Dora tem gesto inédito com Liliana - Big Brother
02:08

O que não viu na gala. Diana Dora tem gesto inédito com Liliana

17:57
Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento" - Big Brother
02:05

Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento"

17:52
João Ricardo em picardias com Marcia Soares: «Um avião destes» - Big Brother
01:58

João Ricardo em picardias com Marcia Soares: «Um avião destes»

17:48
Ricky reage a imagens polémicas da mulher Liliana em discussão com Diana Dora - Big Brother
01:51

Ricky reage a imagens polémicas da mulher Liliana em discussão com Diana Dora

17:47
Mãe de Diana Dora reage a conflito com Liliana e acusaçõe de ser "peixeira": «Estou muito nervosa» - Big Brother
01:51

Mãe de Diana Dora reage a conflito com Liliana e acusaçõe de ser "peixeira": «Estou muito nervosa»

17:28
Liliana fez um arranhão a alguém? Colegas exaltados com postura da colega - Big Brother
08:19

Liliana fez um arranhão a alguém? Colegas exaltados com postura da colega

17:27
Liliana incrédula com atitude de Jéssica: «Estás a fazer uma figura triste» - Big Brother
02:29

Liliana incrédula com atitude de Jéssica: «Estás a fazer uma figura triste»

17:26
Sara arrasa Ana e acusa: «Ninguem é burrinho (...) isso não corresponde à realidade» - Big Brother
02:39

Sara arrasa Ana e acusa: «Ninguem é burrinho (...) isso não corresponde à realidade»

17:22
Ricardo João indignado: «Frente a frente não vi ninguém a vir falar comigo» - Big Brother
03:10

Ricardo João indignado: «Frente a frente não vi ninguém a vir falar comigo»

17:10
Tensão na casa! João e Ricardo João voltam a pegar-se: «Frontalidade não é isto» - Big Brother
03:49

Tensão na casa! João e Ricardo João voltam a pegar-se: «Frontalidade não é isto»

17:09
Gritaria na casa! Liliana passa-se com Jéssica: «Não jurei pela minha filha» - Big Brother
03:49

Gritaria na casa! Liliana passa-se com Jéssica: «Não jurei pela minha filha»

Acompanhe ao minuto

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova - Big Brother

Cristina Ferreira partilhou uma fotografia antiga com a sua mãe para celebrar o Dia da Mulher e as opiniões foram unânimes: Cristina Ferreira é a cara chapada da mãe.

Cristina Ferreira fez uma partilha nas redes sociais que está a dar muito que falar. A apresentadora da TVI homenageou a mãe no Dia da Mulher com uma fotografia do dia do seu batizado e os fãs estão a delirar com as semelhanças uma da outra. Os vários comentários de fãs e seguidores não negam o choque por considerarem que a apresentadora é tão parecida fisicamente com a mãe, como por exemplo: «Igual à mae 😍».

Também o texto que acompanha a fotografia deu que falar. Cristina Ferreira revelou pormenores da sua infância que moldaram a pessoa que é hoje. «Hoje celebra-se a mulher. Atribuíram-lhe um dia internacional. Dizem que é preciso, que relembra a desigualdade, a luta, os direitos. Não sei da necessidade mas sei da vontade de festejar a felicidade de o ser», começou por dizer. 

De seguida, e aqui sim, Cristina Ferreira revelou alguns detalhes do seu crescimento e da educação que recebeu dos pais: «Nasci menina, desejo desde o primeiro minuto do meu pai. A minha mãe, por achar o contrário, comprou tudo azul. Habituei-me desde que nasci a usar a cor “masculina”, como ainda a mentalidade de outros tempos atribui. Gosto de pensar que a minha mãe sabia o que estava a fazer. Até o meu batizado foi com um vestido azul. Essa diferença ter-me-á moldado a personalidade inconscientemente», admite a apresentadora. 

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Neste dia especial, onde se celebram todas as mulheres, Cristina Ferreira dá primazia às mulheres da sua família e à educação que deu ao filho: «Sei que venho de uma família onde as mulheres se destacam. Todas. E crescer assim não dá outra hipótese. Lutas naturalmente pelo que é teu. O meu filho também cresceu assim. Às vezes gostava de saber o que já deixei nele. Mas talvez já saiba. Noto-lhe o respeito, o orgulho e a certeza que uma mulher está em pé de igualdade com um homem», frisou. 

Por fim, acrescentou ainda um conselho que todos devem seguir sem exceção: «Arrisquem, vão mesmo com medo, conquistem o vosso lugar, celebrem o que são. A verdade é o único caminho para a liberdade».

Veja a publicação.
Mais real do que isto? Só se for Premium. TVI Reality 24h, sites sem anúncios, benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Relacionados

É diferente e combina com a dieta. Esta refeição de Cristina Ferreira está a surpreender

«A minha base de amor». Em partilha inédita, Cristina Ferreira mostra casa e revela hábito da mãe

«Parece que tens 40»: Comentadora de reality shows é altamente elogiada por Cristina Ferreira
Temas: Cristina Ferreira Fotografia Antiga Mãe

Fora da Casa

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Hoje às 17:21
Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Hoje às 14:48
Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Amor resiste às polémicas. Bárbara Parada celebra conquista ao lado do namorado

Hoje às 12:14
Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Francisco Monteiro alvo de agressões no Benfica-Porto: «cuspido, agredido, insultado, empurrado»

Hoje às 00:08
Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Foto de Soraia Sousa com o instrutor Joaquim agita a internet: cumplicidade levanta rumores

Ontem às 19:45
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Pela primeira vez desde que Jéssica entrou na casa, futebolista Wilson Manafá quebra o silêncio

Hoje às 14:48
Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

Era adolescente quando a mãe entrou no Big Brother. Hoje tem 33 anos e surge em partilha rara

7 mar, 16:26
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

Entre o futebol e o amor: As imagens mais inéditas da relação de Jéssica com o ex jogador do Futebol Clube do Porto

23 fev, 12:26
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Hoje às 15:59
Ver Mais

Notícias

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Após onda de apoio, Pedro não esconde a emoção: «Recebi imensos comentários positivos»

Há 2h e 23min
Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Bárbara Parada afirma não conhecer Marcia Soares "de lado nenhum". E gera revolta: «Estiveram juntas no Desafio Final»

Hoje às 17:21
Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Ricardo João ameaça desistir e até pede um Uber. E estas são as imagens

Hoje às 16:54
Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Empresários, profissionais de saúde e até tenentes do exército. Estas são todas as profissões dos concorrentes do Secret Story

Hoje às 16:14
Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Cristina Ferreira é a cara da mãe e há uma fotografia que o comprova

Hoje às 15:59
Ver Mais Notícias

Opinião

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

Há 3h e 32min
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

Ontem às 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado

Ontem às 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher

5 mar, 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas

4 mar, 00:20
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado
05:34

Tudo em pratos limpos! João e Catarina acabam conversa sincera com abraço apertado

7 mar, 19:05
«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente
02:13

«Agarradinhos...»: Hugo faz proposta picante a Sara e esta dá resposta surpreendente

7 mar, 18:07
Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas
01:15

Amor no quarto! Eva e Diogo trocam beijos na cama às escondidas

7 mar, 11:14
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

6 mar, 14:20
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

6 mar, 14:15
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bárbara Parada sobre pessoa especial: "Durante anos namorou com homens e hoje está noiva de uma mulher"

Bárbara Parada sobre pessoa especial: "Durante anos namorou com homens e hoje está noiva de uma mulher"

Há 3h e 51min
Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Francisco Macau assume tristeza e desabafa: "Adoraria, mas não há espaço"

Hoje às 15:21
Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Após momentos de tensão, Liliana Aguiar e Francisco Nunes saem do Dubai

Hoje às 14:43
Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Bruna Gomes abre o coração e recorda: "Tive de escolher"

Hoje às 12:55
Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Liliana Aguiar e Francisco Nunes tomam importante decisão: "Temos de ser honestos"

Hoje às 12:46
Ver Mais Outros Sites