Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Cristina Ferreira voltou a surpreender os fãs com uma publicação nas redes sociais que deixa qualquer um a pensar. A apresentadora do Secret Story partilhou uma frase enigmática, que pode também ser um lema de vida.

A publicação foi feita nesta quarta-feira, 12 de novembro, nas stories do Instagram. «Só para que saibas: A vida é demasiado tua para que as escolhas sejam feitas pelos outros», pode ler-se na partilha de Cristina Ferreira.

Veja tudo aqui:

O que não viu na TV. É isto que acontece no camarim de Cristina Ferreira antes da gala

Num vídeo inédito, Cristina Ferreira partilhou com os seguidores os bastidores de mais uma gala do Secret Story 9. Nas imagens é possível ver a transformação do visual de Cristina Ferreira, de um look casual para um visual arrojado e de festa.

Além disso, é possível observar alguns dos momentos que se vivem no camarim de Cristina, quando se está em contagem decrescente para entrar no ar. Veja aqui: