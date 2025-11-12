Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Ao Minuto

18:10
«É aí que eu acho que a Marisa larga o veneno»: Teresa Silva é implacável com a concorrente - Big Brother
02:00

«É aí que eu acho que a Marisa larga o veneno»: Teresa Silva é implacável com a concorrente

17:57
Liliana perde a calma e quase cai ao chão em plena discussão: As imagens mais marcantes da tarde aqui - Big Brother
03:11

Liliana perde a calma e quase cai ao chão em plena discussão: As imagens mais marcantes da tarde aqui

17:42
Concorrente fez um empréstimo para comprar um carro de luxo: «Fiquei a pagar 1000 e tal euros por mês» - Big Brother
03:47

Concorrente fez um empréstimo para comprar um carro de luxo: «Fiquei a pagar 1000 e tal euros por mês»

17:25
Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro - Big Brother
03:15

Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro

16:56
«O rapaz parece um mono por tua causa! Vais ser desmascarada até ao fim»: Alta tensão entre Pedro e Liliana - Big Brother
02:30

«O rapaz parece um mono por tua causa! Vais ser desmascarada até ao fim»: Alta tensão entre Pedro e Liliana

16:54
«És uma insegura, não tens nada... vai aprender para a cama»: Pedro leva Liliana ao limite que quase cai ao chão - Big Brother
02:43

«És uma insegura, não tens nada... vai aprender para a cama»: Pedro leva Liliana ao limite que quase cai ao chão

16:53
«És uma triste (...) dás-me pena, és fraca!»: Gritos entre Pedro e Liliana reinam na casa - Big Brother
02:15

«És uma triste (...) dás-me pena, és fraca!»: Gritos entre Pedro e Liliana reinam na casa

16:37
Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo - Big Brother

Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

16:34
«Estás a anular-te (...) ela acaba por te abafar»: Pedro não deixa nada por dizer à amiga - Big Brother
04:20

«Estás a anular-te (...) ela acaba por te abafar»: Pedro não deixa nada por dizer à amiga

16:15
«Tenho de me fechar por causa do meu segredo também»: Pedro acaba de dar pista - Big Brother
02:01

«Tenho de me fechar por causa do meu segredo também»: Pedro acaba de dar pista

16:10
Para Bruno, Marisa Susana é 'protagonista' e Leandro apenas fez uso dos amigos? - Big Brother
03:38

Para Bruno, Marisa Susana é 'protagonista' e Leandro apenas fez uso dos amigos?

15:59
«A Marisa Susana foi a única que foi em teu auxílio»: Bruno faz elogio surpreendente à ex-rival - Big Brother
03:37

«A Marisa Susana foi a única que foi em teu auxílio»: Bruno faz elogio surpreendente à ex-rival

14:59
Bruno, Marisa Susana e Pedro Jorge partilham almoço: «Sempre o apoiei, não foi para as câmaras» - Big Brother
05:06

Bruno, Marisa Susana e Pedro Jorge partilham almoço: «Sempre o apoiei, não foi para as câmaras»

14:34
Fábio causa discussão acesa entre Liliana e Ana: «Sim, namoramos» - Big Brother
06:42

Fábio causa discussão acesa entre Liliana e Ana: «Sim, namoramos»

14:32
Clima tenso: Liliana interrompe conversa de Inês, Bruno, Dylan e Ana sobre Fábio - Big Brother
05:01

Clima tenso: Liliana interrompe conversa de Inês, Bruno, Dylan e Ana sobre Fábio

14:25
Dylan está certo do seu futuro com Inês: «Não é só uma relação de Secret Story» - Big Brother
06:26

Dylan está certo do seu futuro com Inês: «Não é só uma relação de Secret Story»

13:07
Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?» - Big Brother
03:51

Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»

12:35
Charada no plasma intriga a casa: «Milagre» pode denunciar o segredo de Ana - Big Brother
05:04

Charada no plasma intriga a casa: «Milagre» pode denunciar o segredo de Ana

12:21
Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges» - Big Brother
04:58

Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges»

11:22
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis - Big Brother
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

11:14
Será o fim do trio? Bruno mostra-se desiludido e Inês atira: «Estás estranho com a situação» - Big Brother
08:11

Será o fim do trio? Bruno mostra-se desiludido e Inês atira: «Estás estranho com a situação»

10:53
Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida» - Big Brother
02:15

Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»

02:00
Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance - Big Brother
06:10

Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance

00:57
Fábio elogia Ana após noite no quarto secreto: «Subiu uns pontos na minha consideração» - Big Brother
01:50

Fábio elogia Ana após noite no quarto secreto: «Subiu uns pontos na minha consideração»

00:55
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio - Big Brother
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

  • Secret Story
  • Há 39 min
Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar - Big Brother

Cristina Ferreira partilhou uma frase enigmática que está a dar que falar.

Cristina Ferreira voltou a surpreender os fãs com uma publicação nas redes sociais que deixa qualquer um a pensar. A apresentadora do Secret Story partilhou uma frase enigmática, que pode também ser um lema de vida.

A publicação foi feita nesta quarta-feira, 12 de novembro, nas stories do Instagram. «Só para que saibas: A vida é demasiado tua para que as escolhas sejam feitas pelos outros», pode ler-se na partilha de Cristina Ferreira.

Veja tudo aqui:

 

O que não viu na TV. É isto que acontece no camarim de Cristina Ferreira antes da gala

Num vídeo inédito, Cristina Ferreira partilhou com os seguidores os bastidores de mais uma gala do Secret Story 9. Nas imagens é possível ver a transformação do visual de Cristina Ferreira, de um look casual para um visual arrojado e de festa.

Além disso, é possível observar alguns dos momentos que se vivem no camarim de Cristina, quando se está em contagem decrescente para entrar no ar. Veja aqui: 

 

