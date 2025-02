Depois da Gala da TVI, para onde voou Cristina Ferreira? Um destino europeu e em boa companhia

Foi no passado sábado, dia 22 de fevereiro de 2025, que o Casino Estoril abriu as suas portas para receber todo o glamour e elegância das estrelas da TVI. A estação celebrou o seu 32º aniversário com uma noite de emoções ao rubro, muitas surpresas e claro, looks de cortar a respiração.

Cristina Ferreira escolheu desta vez, um vestido cinzento escuro de João Rolo, que enaltece a sua elegância enquanto diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, para desfilar pela passadeira vermelha do Casino Estoril. Contudo, não ficou por aqui! Durante a gala, a apresentadora do Dois às 10 surpreendeu tudo e todos com um segundo vestido deslumbrante, de cor bordô.

Depois do grande evento, Cristina Ferreira fez a mala (de forma bem organizada como mostrou no seu Instagram) e partiu para o estrangeiro, numa viagem em trabalho. O destino foi nada mais nada menos que Londres, para representar a TVI num evento dedicado à televisão. Consigo foi João Patrício, também diretor de Entretenimento e Ficção e apresentador do programa de sucesso, A Sentença.

Ora veja: