Cristina Ferreira e o abraço feliz nos bastidores da gala da TVI. Sabe de quem falamos?

Imperdível! Veja o look escolhido por Cristina Ferreira para a gala dos 32 anos da TVI

Cristina Ferreira viveu momentos de felicidade, ternura e companheirismo nos bastidores da Gala dos 32 anos da TVI!

O Digital da TVI testemunhou em exclusivo, um abraço feliz entre a apresentadora do Dois às 10 e da Casa dos Segredos e... Manuel Luís Goucha, seu companheiro televisivo há já muitos anos.

Veja o momento especial aqui:

Cristina Ferreira partilhou algumas fotografias dos bastidores da gala do 32.º aniversário da TVI, nos stories do Instagram.

Este sábado o Casino Estoril abriu as suas portas para receber todo o glamour e elegância das estrelas da TVI. A estação celebrou o seu 32º aniversário com uma noite de emoções ao rubro, muitas surpresas e claro, looks de cortar a respiração.

Cristina Ferreira é um dos nomes que, independentemente da ocasião, nunca passa despercebida. Para esta gala escolheu dois looks impressionantes. O primeiro foi um vestido cinzento escuro de João Rolo, que enaltece a sua elegância enquanto diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, para desfilar pela passadeira vermelha do Casino Estoril. O segundo, para o jantar e gala, foi um vestido cor vermelho escuro, com detalhes brilhantes, que sublinha a sua elegância inquestionável.

Percorra a galeria de fotografias e veja as imagens de Cristina Ferreira.