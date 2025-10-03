Alerta revelação inédita! Cristina Ferreira faz confissão sobre gala do Secret Story

Está quase a chegar o fim de semana e com ele chega também mais uma gala do Secret Story - Casa dos Segredos. Cristina Ferreira fez uma revelação inédita sobre o programa e é surpreendente.
«Volto no domingo para mais uma extraordinária gala. E eu, se fosse a si, não perderia um minuto... e logo no início», revelou Cristina Ferreira no final do Especial desta quinta-feira.
De recordar que há seis concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no domingo: Fábio, Joana, Leandro, Liliana, Pedro e Sandro, um deles é expulso na próxima gala e a decisão é sua.
VOTE PARA SALVAR:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20