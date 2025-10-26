Cristina Ferreira encanta com vestido branco acetinado: e há um pormenor tendência

Cristina Ferreira voltou a brilhar na gala do Secret Story, e o seu look da noite está a dar que falar nas redes sociais. A apresentadora escolheu um vestido branco acetinado, uma opção que alia elegância, sofisticação e tendência — tudo aquilo que já é marca registada no seu estilo.

O modelo, de corte fluido e silhueta marcada, destacou-se por um detalhe que está a conquistar o mundo da moda: os laços. Este elemento, um dos grandes pormenores tendência da temporada, trouxe um toque feminino e romântico ao visual, equilibrando a sobriedade do branco com uma nota moderna e delicada.

Nas redes sociais, o look de Cristina Ferreira rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados da noite. Os seguidores encheram a caixa de comentários com elogios: «Vestido para o meu casamento», escreveu uma fã, enquanto outros destacaram a “elegância única” da apresentadora.