Deslumbrante, ousado e irresistível: Este foi o look de Cristina Ferreira que deixou todos sem palavras

Cristina Ferreira voltou a marcar pela elegância, desta vez pelo look escolhido para conduzir a gala deste domingo, dia 22 de março, no Secret Story.

A apresentadora apostou num vestido castanho, justo e de linhas simples, que valoriza a silhueta sem recorrer a excessos. Os detalhes que roubaram as atenções foram a fenda subida e, sobretudo, as costas abertas: um toque ousado que quebrou a sobriedade do conjunto.

A escolha mantém a linha que tem marcado as últimas galas: peças elegantes com um detalhe marcante, pensadas para causar impacto em televisão. Com acessórios discretos e um styling minimalista, a apresentadora provou uma vez mais que um único detalhe pode fazer toda a diferença.