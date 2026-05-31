Gala do Desafio Final: Desvendamos o detalhe que poucos repararam no look de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira voltou a dar que falar na mais recente gala do Secret Story – Desafio Final. A apresentadora deslumbrou com um elegante vestido branco, uma escolha que transmitia sofisticação, leveza e a serenidade associada à cor da paz. No entanto, houve um pormenor do visual que acabou por roubar atenções aos mais observadores.

À primeira vista, o vestido assumiu naturalmente o protagonismo. O design assimétrico e moderno destacou-se em palco, mas foram as sandálias escolhidas por Cristina Ferreira que revelaram a verdadeira surpresa do coordenado.

Com um design original e irreverente, o calçado apresentava uma estrutura metálica em forma de espinha de peixe, envolvendo o peito do pé e transformando um simples acessório numa autêntica peça de joalharia. O detalhe, simultaneamente ousado e sofisticado, acrescentou personalidade ao visual e não passou despercebido aos amantes de moda.

Enquanto muitos seguidores elogiaram a elegância do vestido branco, outros concentraram atenções nas sandálias, que quebraram a sobriedade do conjunto e deram um toque contemporâneo e inesperado à produção. A combinação entre a simplicidade do vestido e a criatividade do calçado resultou num equilíbrio perfeito entre glamour e originalidade.

Conhecida por arriscar nas suas escolhas de moda, Cristina Ferreira voltou a mostrar que os detalhes fazem toda a diferença. E, desta vez, foram precisamente os seus pés que acabaram por conquistar uma boa parte dos comentários nas redes sociais.

Entre brilhos, linhas modernas e um simbolismo pouco comum, as sandálias em forma de peixe tornaram-se um dos elementos mais comentados da noite, provando que um acessório bem escolhido pode transformar por completo um look já de si memorável.

Numa gala marcada por emoções e momentos decisivos, Cristina Ferreira voltou a afirmar-se como uma das maiores referências de estilo da televisão portuguesa, mostrando que a elegância está, muitas vezes, nos detalhes que poucos reparam à primeira vista.

Percorra a galeria de fotografias e veja o look deslumbrante e o pormenor surpreendente.