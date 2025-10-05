Em gala «explosiva», o telefone vai tocar e não só. Isto é o que pode esperar

A casa do Secret Story está ao rubro e a gala desta noite promete ser imperdível e recheada de emoções fortes. Levantamos agora a ponta do véu do que pode esperar da gala de hoje, aos comandos de Cristina Ferreira.

Segundo o Instagram Oficial do Secret Story, vamos ter uma revelação de segredo de mais um concorrente. «Quem vai revelar o seu segredo na Gala de hoje? A reposta chega esta noite! 🔓», lê-se.

Para além disso, «esta noite o telefone vai tocar… e o destino de um concorrente vai mudar! 🤫☎️», mas não ficamos por aqui.

«A semana na casa do Secret Story foi explosiva! 🔥 E esta noite, na Gala, promete ser ainda mais!», lê-se na partilha daquela rede social.

Sabemos também que «a divisão de grupos traz consequências diretas nas nomeações» e «na Gala de hoje, tudo pode acontecer!»

Por último, mas não menos importante, «como líderes dos seus grupos, Marisa Susana e Vera enfrentam-se num duelo de argumentos! Quem levar a melhor garante um privilégio para o seu clã!».

De recordar ainda que Cristina Ferreira já revelou que na gala de hoje vamos esclarecer todos os assuntos que envolvem a polémica história de Liliana e Fábio.

Motivos mais do que suficientes para não perder a gala do Secret Story, logo a seguir ao Jornal Nacional, na TVI.