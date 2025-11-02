“Na fase mais bonita de sempre”. Grande amigo de Cristina Ferreira dedica-lhe mensagem especial

Cristina Ferreira está a brilhar em mais uma gala do Secret Story e o visual está a conquistar inúmeros elogios. A apresentadora, visivelmente feliz, partilhou registos da noite e até recebeu um comentário especial do seu melhor amigo.

Inspirada no tema “As Mil e Uma Noites”, Cristina surgiu com um look deslumbrante. «A Voz segredou-me que hoje na gala há uma lâmpada mágica. Até tenho medo!», escreveu nas redes sociais, acompanhando a frase com várias imagens da noite.

As fotografias, publicadas no seu Instagram oficial, rapidamente somaram reações positivas. Entre os muitos comentários, destacou-se o de Rubinho Correia, grande amigo de Cristina, que afirmou: «Estás na fase mais bonita de sempre…».

Percorra a galeria e veja as imagens.