O encontro a sós mais aguardado numa gala «de cortar a respiração»: Isto é tudo o que pode esperar

Domingo é dia de gala do Secret Story 9 e esta noite esperam-nos muitas emoções e surpresas «de cortar a respiração». Com a ajuda do Instagram oficial do programa, levantamos a ponta do véu sobre a gala de hoje.

«Numa semana em que os ânimos tornaram a estar exaltados, hoje é noite de pôr tudo em pratos limpos! Prepare-se para uma Gala de cortar a respiração do primeiro ao último minuto», lê-se numa das publicações.

Na mesma rede social, ficamos ainda a saber que «esta noite os concorrentes têm acesso a uma lâmpada mágica capaz de realizar os desejos mais ambicionados». Para além disso, «hoje o expulso terá um último valioso poder em mãos!».

«A dois meses da Grande Final, os concorrentes vão hoje dizer quem não merece estar na corrida à vitória. Todas as decisões têm consequências» e, por último, mas não menos importante, «esta noite, Pedro e Marisa voltam a reencontrar-se a sós!».

Razões mais do que suficientes para não perder nada do que vai acontecer na gala do Secret Story, comandada, como sempre, por Cristina Ferreira e pela Voz.