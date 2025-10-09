As mensagens inspiradoras de Cristina Ferreira que estão a tocar os corações dos fãs

Esta quarta-feira, Cristina Ferreira voltou a inspirar os seus seguidores com uma publicação repleta de motivação e positividade. A apresentadora partilhou nas redes sociais uma série de fotografias acompanhadas de frases de incentivo, lembrando a importância de cuidar do corpo, da mente e do bem-estar no dia a dia.

Com a legenda “Hoje já tens menos um dia. 🔀✨”, Cristina lançou um verdadeiro convite à reflexão e à ação. Em cada imagem, destacou uma mensagem simples, mas poderosa, sobre disciplina, equilíbrio e felicidade:

“Ninguém faz por ti”

“Não é um dia”

“O foco é dia após dia”

“A alimentação é o melhor combustível. Escolhe o melhor”

“Mexe-te. É pela tua saúde.”

“Mas é tudo uma questão de equilíbrio”

“Escolhe o que te faz feliz. Hoje já tens um dia a menos.”

A publicação rapidamente somou milhares de gostos e comentários, com fãs e seguidores a elogiar a apresentadora pela sua energia inspiradora e atitude positiva. Com mensagens simples, mas impactantes, Cristina Ferreira volta a lembrar que o tempo é o nosso bem mais precioso, e que cada dia conta.