Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

22:43
Hilariante! Pedro Jorge deixa colegas a chorar a rir com imitação de Raquel e Bruna - Big Brother
00:53

22:26
«Deitei uma lágrima por ti, é porque és bonita»: Pedro Jorge dá 'estoiro' a Ana - Big Brother
03:11

22:26
Tensão alta! Pedro Jorge 'imita' Raquel e deixa-a de boca aberta - Big Brother
03:11

22:17
Aos gritos, Bruno passa-se com Marisa Susana: «Está calada! És insuportável» - Big Brother
02:32

22:07
Marisa Susana recebe 'ataque' de Bruno e responde à letra: «Fica-te mal, tens mulher lá fora» - Big Brother
03:39

22:00
«Mal-amada» e «animal morto»: Tudo o que foi dito na acesa discussão de Bruna e Mariana - Big Brother
05:28

21:50
Mão pesada! Voz sanciona Pedro Jorge e Cristina deixa conselho: «Só um é que ganha» - Big Brother
02:06

21:48
Almoço com Liliana? Pedro tenta fazer ciúmes a Marisa e acaba 'entalado' pela Voz - Big Brother
01:24

21:47
«Preferia estar aí sozinho?»: Cristina Ferreira faz a pergunta mais desejada a Pedro Jorge - Big Brother
03:22

21:47
Pedro Jorge assume más atitudes com Marisa: «Digo-lhe coisas feias e fico triste» - Big Brother
03:22

21:31
Segredos em risco? Pedro Jorge e Marisa não resistem… e trocam beijo apaixonado - Big Brother
03:28

19:55
Dylan declara-se a Inês? Veja a confissão do concorrente - Big Brother
03:06

19:48
Apanhados? Bruna enfrenta colegas durante sessão de má-língua sobre ela - Big Brother
05:37

19:36
«Onde está a estratégia?»: Pedro Jorge repreende Marisa - Big Brother
04:48

19:18
Fábio continua em lágrimas e critica Liliana: «Estás-te a deixar afetar por causa de outras pessoas» - Big Brother
02:09

19:07
Inês corta relações? Dylan surpreendido pela postura implacável - Big Brother
00:24

19:05
«Onde é que tu viste maldade em mim?»: Marisa Susana indignada com opinião de Pedro Jorge - Big Brother
04:47

18:58
No limite? Fábio desaba em lágrimas com toda a casa ‘contra’ si - Big Brother
02:25

18:47
Inês Morais tem opinião polémica sobre concorrente: «Não há pachorra» - Big Brother
02:37

18:42
Segredo em risco? Pedro Jorge deixa pista crucial a Liliana - Big Brother
03:44

18:35
Clima de flirt? Bruno Simão e Marisa Susana trocam provocações - Big Brother
03:56

18:30
Explosão de ciúmes? Marisa e Pedro Jorge protagonizam discussão acesa - Big Brother
03:03

18:18
«Tu nem estás a ouvir o que estás a dizer»: Pedro Jorge e Marisa voltam a desentender-se - Big Brother
02:45

18:08
Confronto ao rubro: Liliana desafia Dylan e o clima explode - Big Brother
03:15

18:01
«É a falar que as coisas se resolvem»: Fábio reage a atitude de Liliana - Big Brother
03:09

Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

  • Secret Story
  • Ontem às 19:57
Cristina Ferreira voltou a suscitar curiosidade com um detalhe do seu dia-a-dia que ninguém esperava.

Cristina Ferreira tem partilhado com os fãs algumas das receitas saudáveis que faz no seu dia-a-dia e esta terça-feira, 28 de outubro, voltou a surpreender com um jantar peculiar: não só pelos alimentos, como também pela hora da refeição.

Nos stories do Instagram, a apresentadora partilhou uma fotografia em que mostra o menu. «Não é muito bonito, mas é eficaz. Bife grelhado com abacate, batata doce e beringela (fiz na air fryer). Um toque de queijo cottage. Jantar à hora que eu gosto», escreveu Cristina, na legenda da imagem publicada perto das seis da tarde.

Ora veja aqui:

 

Fora da Casa

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Ontem às 19:07
O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

Ontem às 18:46
Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Ontem às 18:33
Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

Isa Oliveira faz hoje 30 anos, mas é ela quem presenteia os fãs com as fotos mais fofas de sempre do filho

Ontem às 18:31
Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Ontem às 18:16
Afonso Leitão quebra o silêncio sobre negócio com Catarina Miranda: «Eu vou...»

Afonso Leitão quebra o silêncio sobre negócio com Catarina Miranda: «Eu vou...»

Ontem às 16:51
Mais Vistos

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Cristina Ferreira rendida a esta ex-concorrente: «Tens a cara mais bonita, é perfeita na televisão»

Ontem às 14:00
Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

Bernardina Brito exibe transformação após perder peso e fazer procedimento estético no rosto

4 set, 13:17
Mão pesada! Voz sanciona Pedro Jorge e Cristina deixa conselho: «Só um é que ganha»
02:06

Há 3h e 32min
Hilariante! Pedro Jorge deixa colegas a chorar a rir com imitação de Raquel e Bruna
00:53

Há 2h e 39min
«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
05:07

Ontem às 10:03
Notícias

Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Ontem às 19:57
Tem uma semana e já conquistou a Internet. Vídeo do filho recém-nascido do Arrumadinho torna-se viral

Ontem às 19:07
O retrato de família mais fofo de sempre. Isa Oliveira celebra 30 anos: mas é o estilo do filho que 'rouba' atenções

Ontem às 18:46
Separada? Ana Barbosa põe fim a rumores e esclarece: «Recebi muitas mensagens e...»

Ontem às 18:33
Vânia Sá mostra imagens inéditas do rosto da filha que ainda não nasceu: e são uma fofura

Ontem às 18:16
EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

23 out, 16:43
TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

17 out, 12:13
Outros Sites

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Ontem às 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

27 out, 14:51
A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

A atravessar momento difícil, Bárbara Parada destaca conquista: "Foi bom para ocupar a cabeça"

27 out, 10:21
