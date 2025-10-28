Cristina Ferreira mostra o jantar pré-Especial do Secret Story: e há um detalhe que surpreende

Cristina Ferreira deslumbra na Gala… mas há um detalhe que faz toda a diferença

Cristina Ferreira tem partilhado com os fãs algumas das receitas saudáveis que faz no seu dia-a-dia e esta terça-feira, 28 de outubro, voltou a surpreender com um jantar peculiar: não só pelos alimentos, como também pela hora da refeição.

Nos stories do Instagram, a apresentadora partilhou uma fotografia em que mostra o menu. «Não é muito bonito, mas é eficaz. Bife grelhado com abacate, batata doce e beringela (fiz na air fryer). Um toque de queijo cottage. Jantar à hora que eu gosto», escreveu Cristina, na legenda da imagem publicada perto das seis da tarde.