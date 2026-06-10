Apaixonou-se no SS, mas a relação não vingou. Hoje choca Cristina Ferreira ao assumir novo amor em direto

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A ex-concorrente voltou a encontrar amor e chocou Cristina Ferreira com a revelação em direto.

Jéssica Vieira surpreendeu tudo e todos ao revelar, em direto no programa Dois às 10, da TVI, que voltou a encontrar o amor. A ex-concorrente do Secret Story e vencedora do Big Brother Verão fez a revelação durante uma conversa descontraída com Cristina Ferreira, deixando a apresentadora visivelmente surpreendida.

Depois de uma relação muito mediatizada com Afonso Leitão, que nasceu dentro da casa do Secret Story mas que acabou por não resistir ao teste do tempo, Jéssica parece ter reencontrado a felicidade ao lado de alguém completamente afastado do mundo da televisão.

“Estou muito feliz, estou com alguém”, confessou a jovem, apanhando Cristina Ferreira de surpresa: “Estás? Então e tu dizes isso assim de forma tão natural? É conhecido?”, questionou visivelmente em choque com a revelação.

A resposta de Jéssica foi imediata. “Não, a pessoa não é conhecida, não é do meio, não gosta de exposição”, esclareceu, revelando alguns detalhes sobre a forma como tudo aconteceu: “Conheci-o por intermédios, os amigos servem para alguma coisa", disse entre risos. 

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"É alguém que me conhece bem, que me lê bem e que me motiva. É alguém que vive os meus sonhos como se fossem dele”, afirmou Jéssica Vieira, demonstrando a felicidade que está a viver nesta nova fase da sua vida.

A revelação mais inesperada surgiu quando explicou que esta pessoa já fazia parte do seu círculo próximo há vários anos, mas que nunca tinha olhado para ela de forma romântica: “Ele já me conhecia e eu olhava para ele como um primo, um irmão. Estava tão perto e eu nem vi, porque se calhar estava a olhar para o lado errado”, confessou.

Depois de uma desilusão amorosa que marcou uma etapa importante da sua vida, Jéssica Vieira parece ter encontrado estabilidade e felicidade ao lado de alguém que prefere manter-se longe dos holofotes. Para já, a identidade do novo namorado continua em segredo, mas uma coisa é certa: a ex-concorrente está novamente apaixonada e não esconde a felicidade que está a viver.

Temas: Cristina Ferreira Jéssica Vieira Dois às 10

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