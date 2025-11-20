Cristina Ferreira certa do futuro de Jéssica Vieira e João Oliveira? «Vão casar…»

É o tema do momento. Jéssica Vieira e João Oliveira estão a agitar a Internet com imagens dos dois muito cúmplices. Na verdade, trata-se de um videoclip romântico que gravaram para a nova música da cantora Bruna. Esta manhã, dia 20 de novembro, Jéssica Vieira e João Oliveira estiveram no programa Dois às 10 a esclarecer o que há de facto entre os dois.

A vencedora do Big Brother Verão e o ex-concorrente, que se cruzaram pela primeira vez na casa mais vigiada do País, garantem que entre os dois há apenas uma boa amizade. Contudo, tanto Cristina Ferreira como Cláudio Ramos não se inibiram de ‘fazer apostas’ para o futuro.

Cláudio Ramos começou por lançar a suspeita de que o interesse surgiu no verão perante o olhar dos espectadores do Big Brother Verão. «Na casa houve um interesse…». Contudo, Jéssica negou: «Nós somos mesmo amigos. A música esta linda e é emocionante».

Ao perceber que o videoclip foi gravado na Ericeira, Cristina Ferreira atirou: «Foi na Ericeira. Vão casar!»

«Somos amigos e que fique bem claro isso», frisou, uma vez mais, a grande vencedora do último Big Brother.

«Tinha muito graça, eles virem aqui contar daqui a uns meses... Só para tirarem as teimas, encontrem-se todos os dias!», pediu a apresentadora da TVI.