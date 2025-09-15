Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Ao Minuto

20:00
No primeiro acordar na casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois... - Big Brother
02:23

No primeiro acordar na casa, há espaço para uma dança bem sensual a dois...

19:55
«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story? - Big Brother
03:24

«Vou embora (...) eu não estou confortável»: Concorrente está de saída do Secret Story?

19:39
«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe - Big Brother
01:52

«Quis ridicularizar e minimizar»: Márcia Soares critica postura de Fábio Daniel e vai mais longe

19:29
Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual - Big Brother
01:59

Fábio Daniel 'rasga' concorrente porque... este não para de falar das suas mudanças de visual

19:18
'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite - Big Brother
02:12

'Cara de poucos amigos'?: Com sete nomeações este foi o concorrente mais votado da noite

19:00
Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista - Big Brother
02:35

Segredo: Frase misteriosa lança enigma e pode revelar a primeira pista

19:00
Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo» - Big Brother

Carolina Nunes tem pessoa especial dentro do Secret Story 9: «Vou estar aqui para tudo»

18:54
O barbeiro de Cristiano Ronaldo adota hábito do craque. Saiba o motivo - Big Brother
02:07

O barbeiro de Cristiano Ronaldo adota hábito do craque. Saiba o motivo

18:41
O primeiro arrufo entre uma Marisa revoltada e Ana Cristina: «Fala direito com as pessoas!» - Big Brother
02:57

O primeiro arrufo entre uma Marisa revoltada e Ana Cristina: «Fala direito com as pessoas!»

18:39
Só visto: Mariana perdeu-se com o 'alemão' de Marisa Susana - Big Brother
03:34

Só visto: Mariana perdeu-se com o 'alemão' de Marisa Susana

18:28
«Fiquei um bocado chocada com...»: Márcia Soares revela o que mais a surpreendeu nestas 24 horas de programa - Big Brother
01:22

«Fiquei um bocado chocada com...»: Márcia Soares revela o que mais a surpreendeu nestas 24 horas de programa

18:22
Já começam os 'dramas' por causa da organização de tarefas. E há cuecas envolvidas - Big Brother
02:16

Já começam os 'dramas' por causa da organização de tarefas. E há cuecas envolvidas

18:14
Última Hora: Primeira saída da casa é já hoje e conta com revelação de segredo - Big Brother
01:24

Última Hora: Primeira saída da casa é já hoje e conta com revelação de segredo

17:56
Picardias sem fim: «Vou dormir para a tua cama hoje (...) Com sorte ainda durmo com as duas» - Big Brother
01:29

Picardias sem fim: «Vou dormir para a tua cama hoje (...) Com sorte ainda durmo com as duas»

17:33
Última Hora: Já sabemos quem é o primeiro chefe de limpezas desta edição - Big Brother
03:59

Última Hora: Já sabemos quem é o primeiro chefe de limpezas desta edição

17:18
«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa - Big Brother
02:46

«Estamos aqui a discutir quem é que vai mandar!»: O tema das limpezas gera o caos na casa

17:11
O tema dos chefes de limpeza já começa a dar barulho dentro da casa. E já temos os primeiros candidatos - Big Brother
05:04

O tema dos chefes de limpeza já começa a dar barulho dentro da casa. E já temos os primeiros candidatos

17:07
Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos - Big Brother

Beleza, jogo e mistério: assim se apresentam os novos concorrentes da Casa dos Segredos

16:47
A Voz é soberana: «Seguramente, Portugal está sensibilizado com essa sua preocupação, mas eu não» - Big Brother
01:28

A Voz é soberana: «Seguramente, Portugal está sensibilizado com essa sua preocupação, mas eu não»

16:16
Fábio assume-se como 'mulherengo', mas há algo que não faz: «Tenho nojo dessas coisas» - Big Brother
01:38

Fábio assume-se como 'mulherengo', mas há algo que não faz: «Tenho nojo dessas coisas»

16:12
«Não sabe para onde se virar (...) só quer aparecer»: Liliana está desconfiada desta concorrente - Big Brother
01:29

«Não sabe para onde se virar (...) só quer aparecer»: Liliana está desconfiada desta concorrente

15:47
Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa - Big Brother

Este concorrente do Secret Story já namorou com uma apresentadora famosa

15:41
«Tu és agressiva! Vais ferir os sentimentos do...»: Marisa manda 'tacada' a Ana e esta riposta - Big Brother
01:27

«Tu és agressiva! Vais ferir os sentimentos do...»: Marisa manda 'tacada' a Ana e esta riposta

15:30
Cristina Ferreira estreia corte de cabelo arrojado e esta cara da TVI não resistiu a reagir - Big Brother

Cristina Ferreira estreia corte de cabelo arrojado e esta cara da TVI não resistiu a reagir

15:18
Raquel perto de descobrir um segredo? «Eles trocam uns olhares...» - Big Brother
05:35

Raquel perto de descobrir um segredo? «Eles trocam uns olhares...»

Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

  • Secret Story
  • Há 2h e 52min
Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo - Big Brother

Jéssica Vieira ganhou o Big Brother Verão e Cristina Ferreira tirou uma lição disso.

Jéssica Vieira foi a grande vencedora do Big Brother Verão e esteve esta segunda-feira no programa «Dois às 10» da TVI para falar sobre esse momento tão importante da sua vida e Cristina Ferreira partilhou uma 'lição' que tirou dessa vitória. 

Tudo aconteceu quando a ex-concorrente comentava que não esperava tanto apoio do público na final ao ar livre: «Quando cheguei e vi aquele apoio todo, eu pensei: 'Meu Deus, será que é possível? Será que vai mesmo acontecer?'». 

«Mas eu achei sempre até ao fim que a Catarina realmente tem muito apoio, eu tinha essa noção, ela ia vencer, eu nunca pensei que eu ia vencer», afirmou Jéssica Vieira. 

Ainda assim, os gritos que se ouviam a chamar o seu nome eram um sinal: «Ia-me fazendo acreditar que era possível, eu sei que o amor eu tenho, está aqui, é claro, mas será que votaram? Não há certezas, eu nunca tive essa certeza. Lá dentro jamais imaginava que tinha este amor todo, eu não tinha nem noção“» disse. 

«Ela fazia questão de vos dizer (que ia vencer) também complicava um bocadinho?», questionou Cristina Ferreira, referindo-se a Catarina Miranda. «Sim, a certeza dela era a minha incerteza. Ela estava tão certa, pensei sempre para mim: 'Está ganho, a Miranda ganha'. Nunca pensei que era eu». 

E foi nesse momento que Cristina Ferreira tirou uma lição: «Isto é a prova que nunca se deve desistir até ao finzinho» e Jéssica confessou ainda: «Se (a Catarina Miranda) ganhasse era bem entregue, porque realmente foi um motor da casa». 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens mais marcantes da vitória de Jéssica Vieira. 

Jéssica Vieira revela o destino dos 30 mil euros

Sem rodeios, Jéssica Vieira revela o que sente por Afonso Leitão. E a resposta é impressionante
Há 1h e 43min
Há 2h e 4min
Há 2h e 28min
Hoje às 16:09
Hoje às 15:59
Hoje às 15:49
Ontem às 23:10
Ontem às 21:35
Hoje às 13:01
Hoje às 11:47
Ontem às 18:40
Há 1h e 43min
Há 2h e 4min
Há 2h e 28min
Há 2h e 52min
Há 3h e 36min
Hoje às 00:47
Hoje às 00:18
Hoje às 00:12
Ontem às 23:01
Ontem às 22:29
Hoje às 00:49
Hoje às 00:41
13 set, 19:54
13 set, 19:32
12 set, 23:26
Há 1h e 18min
Há 1h e 36min
Há 3h e 11min
Há 3h e 30min
Hoje às 16:30
