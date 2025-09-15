Cristina Ferreira tira 'lição' da vitória de Jéssica Vieira. E vai surpreendê-lo

Jéssica Vieira foi a grande vencedora do Big Brother Verão e esteve esta segunda-feira no programa «Dois às 10» da TVI para falar sobre esse momento tão importante da sua vida e Cristina Ferreira partilhou uma 'lição' que tirou dessa vitória.

Tudo aconteceu quando a ex-concorrente comentava que não esperava tanto apoio do público na final ao ar livre: «Quando cheguei e vi aquele apoio todo, eu pensei: 'Meu Deus, será que é possível? Será que vai mesmo acontecer?'».

«Mas eu achei sempre até ao fim que a Catarina realmente tem muito apoio, eu tinha essa noção, ela ia vencer, eu nunca pensei que eu ia vencer», afirmou Jéssica Vieira.

Ainda assim, os gritos que se ouviam a chamar o seu nome eram um sinal: «Ia-me fazendo acreditar que era possível, eu sei que o amor eu tenho, está aqui, é claro, mas será que votaram? Não há certezas, eu nunca tive essa certeza. Lá dentro jamais imaginava que tinha este amor todo, eu não tinha nem noção“» disse.

«Ela fazia questão de vos dizer (que ia vencer) também complicava um bocadinho?», questionou Cristina Ferreira, referindo-se a Catarina Miranda. «Sim, a certeza dela era a minha incerteza. Ela estava tão certa, pensei sempre para mim: 'Está ganho, a Miranda ganha'. Nunca pensei que era eu».

E foi nesse momento que Cristina Ferreira tirou uma lição: «Isto é a prova que nunca se deve desistir até ao finzinho» e Jéssica confessou ainda: «Se (a Catarina Miranda) ganhasse era bem entregue, porque realmente foi um motor da casa».

