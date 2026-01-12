A declaração de amor mais inesperada de Cristina Ferreira a João Monteiro: «Amo»

Cristina Ferreira está de viagem a África ao lado do namorado, João Monteiro, e numa das partilhas que fez sobre a viagem, deixou também uma declaração de amor inesperada ao companheiro.

Na partilha feita na sua página de Instagram, a diretora de entretenimento e ficção da TVI deixou várias fotografias da viagem e legendou cada uma delas.

Na 16ª imagem, vê-se um jipe a ser conduzido por um dos locais e no espelho retrovisor surge João Monteiro. Cristina Ferreira escreveu na legenda: « Amo o espelho», numa declaração inesperada ao namorado.

