A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?»

Ao Minuto

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

10:21
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

10:21
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

10:17
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo” - Big Brother
04:50

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

10:16
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story” - Big Brother
04:50

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

10:10
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - Big Brother
06:03

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

10:02
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo” - Big Brother
01:30

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

12:34
Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa” - Big Brother
09:40

Última pessoa a estar com Maycon Douglas revela: “Houve uma discussão entre ele e a rapariga que o acompanhou a casa”

12:33
Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro” - Big Brother
09:40

Repórter da TVI avança: “Pode estar o corpo de Maycon dentro da bagageira deste carro”

12:31
Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon” - Big Brother
09:40

Novo dado na investigação do desaparecimento de Maycon Douglas surge: “Foi enviada uma mensagem do telemóvel de Maycon”

11:59
Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso” - Big Brother
04:21

Uma semana após vencer o “Secret Story 9”, Pedro admite sentir-se frágil: "Estou ansioso”

11:55
Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9” - Big Brother
08:01

Marisa revela perguntas insólitas da filha depois da saída dos pais do “Secret Story 9”

11:54
Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro - Big Brother
08:01

Em direto, Marisa desaba em lágrimas ao recordar atitude de pai de Pedro

11:49
Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9” - Big Brother
04:19

Marisa confessa com quem mantém ligação do “Secret Story 9”

11:48
Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido” - Big Brother
04:19

Marisa revela se já conversou com Leandro: “Fica prometido”

11:38
Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro - Big Brother
05:25

Marisa explica como está a relação entre a sua família e a de Pedro

11:38
Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti” - Big Brother
05:25

Cristina Ferreira para Marisa: “É a única vez que eu vejo a mãe do Pedro contra ti”

11:37
Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9” - Big Brother
05:25

Em direto, Marisa pede desculpa por episódio polémico no “Secret Story 9”

11:25
Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?” - Big Brother
06:04

Cristina Ferreira questiona Marisa sobre reaproximação à família: “Mudou alguma coisa ou não?”

Acompanhe ao minuto

A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?»

A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?» - Big Brother

Saiba aqui tudo o que aconteceu.

Cristina Ferreira e João Monteiro estão de viagem a África e num desses momentos João Monteiro mostrou-se pensativo à beira da piscina com uma questão que está a dar que falar. 

«Como é que a vou convencer a vir comigo ao Uganda?», escreveu o namorado de Cristina Ferreira na legenda da fotografia, partilhada nas stories do Instagram. 

De recordar que depois de vários meses dedicada ao Secret Story 9, Cristina Ferreira aproveitou para fazer uma escapadela romântica com João Monteiro. O destino escolhido foi Nairobi, no Quénia, onde o casal está a desfrutar de momentos únicos numa reserva natural.

Através de um carrossel de fotografias publicado no Instagram, na manhã desta sexta-feira, dia 9 de janeiro, a apresentadora impressionou os fãs com imagens de sonho ao lado do namorado.

Nas fotografias partilhadas, pode ver-se o casal a alimentar girafas, paisagens deslumbrantes e diversos locais emblemáticos da região. Na legenda da publicação, a apresentadora partilhou como viveu o primeiro dia das férias em solo africano:

«Nairobi, Quénia. 🇰🇪 Primeiro dia de viagem e já com uma memória para a vida: alimentar girafas. Espertas e de língua comprida são amigáveis e lindas. África tem sempre um impacto gigante em quem chega. Pelo modo de vida, pelas cores, pelos sorrisos.», começou por escrever a apresentadora.

No final, Cristina Ferreira revelou o próximo passo da viagem a dois:«Estamos agora a fazer a viagem para Ol Pejeta, uma reserva a 4 horas da cidade. A noite foi passada num dos mais emblemáticos hotéis da cidade, o @hemingwayscollection». 

«O espírito inglês a dominar a zona onde vivem muitos políticos, estrangeiros e onde estão algumas faculdades de Nairobi. Gentilmente deram-nos a suite presidencial para a estadia, que mostro em imagens. Agora é o Safari e o encantamento de ver os animais no seu habitat natural. @spiritofkenya you are the best.», concluiu.

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro

Fora da Casa

Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Há 1h e 59min
Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Há 3h e 30min
Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

Hoje às 11:21
Solteiro, Cláudio Alegre mostra-se completamente nu e leva aviso: «Resguarda-te rapaz»

Solteiro, Cláudio Alegre mostra-se completamente nu e leva aviso: «Resguarda-te rapaz»

Hoje às 10:52
Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

Hoje às 09:52
Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Carolina Pinto cumpre sonho de criança ao lado de Marco Costa: «É tudo o que imaginei e mais um bocadinho»

Ontem às 22:11
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»

Hoje às 09:52
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

7 jan, 21:49
Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

Hoje às 11:21
De "Secret Story" à música: o percurso marcante de Nufla, a mulher que conquistou o público com a alma

De "Secret Story" à música: o percurso marcante de Nufla, a mulher que conquistou o público com a alma

9 jul 2025, 11:44
Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Há 3h e 30min
Ver Mais

Notícias

Foi com este gesto impactante que Diogo Alexandre homenageou Maycon: «A melhor forma de o respeitar...»

Foi com este gesto impactante que Diogo Alexandre homenageou Maycon: «A melhor forma de o respeitar...»

Há 9 min
Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Bruno Simão submete-se a intervenção estética: e esta mudança tem «mão» de um ator dos Morangos com Açúcar

Há 1h e 59min
A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?»

A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?»

Há 2h e 57min
Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Renata Reis expõe situação «surreal» após funeral de Maycon Douglas. E esta foi a medida drástica que tomou

Há 3h e 30min
Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

Nufla defende Renata Reis e faz revelações inéditas: «Envolveu advogadas», mandou «emails para o Ministério»

Hoje às 11:21
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!
01:00

Recruta é «contaminado» pela febre do fixe de Filipe Delgado: e acaba a encher forte e feio!

Ontem às 16:46
Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»
01:37

Soraia Carrega desfaz-se em lágrimas: «São os meus demónios...»

Ontem às 15:51
Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve
01:51

Só visto! Filipe Delgado «vai para a rua» após intervenção cómica. E nem o instrutor se conteve

Ontem às 15:31
Como nunca antes vista! Noélia dança e canta enquanto pica Nuno Janeiro
00:42

Como nunca antes vista! Noélia dança e canta enquanto pica Nuno Janeiro

Ontem às 12:45
Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”
02:42

Lavada em lágrimas, Kina revela que um familiar morreu enquanto estava na “1.ª Companhia”

Ontem às 11:56
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Antunes em partilha rara: "Escondia na praia com um penso branco enorme"

Jéssica Antunes em partilha rara: "Escondia na praia com um penso branco enorme"

Há 2h e 53min
Após rumores de romance com João Oliveira, Jéssica Vieira surpreende com confissão: «Tenho o coração meio ocupado»

Após rumores de romance com João Oliveira, Jéssica Vieira surpreende com confissão: «Tenho o coração meio ocupado»

Há 3h e 7min
De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira afirma: "Hoje, custou mais"

De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira afirma: "Hoje, custou mais"

Hoje às 09:59
Surpresa: Francisco Monteiro envia mensagem a Marcia Soares... e faz revelação sobre ligação entre os dois!

Surpresa: Francisco Monteiro envia mensagem a Marcia Soares... e faz revelação sobre ligação entre os dois!

Ontem às 20:07
"A espera acabou": já é conhecida a grande surpresa de Marcia Soares!

"A espera acabou": já é conhecida a grande surpresa de Marcia Soares!

Ontem às 19:27
Ver Mais Outros Sites