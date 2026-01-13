A viajar com Cristina Ferreira, João Monteiro mostra-se como nunca: «Como é que a vou convencer?»

Cristina Ferreira e João Monteiro estão de viagem a África e num desses momentos João Monteiro mostrou-se pensativo à beira da piscina com uma questão que está a dar que falar.

«Como é que a vou convencer a vir comigo ao Uganda?», escreveu o namorado de Cristina Ferreira na legenda da fotografia, partilhada nas stories do Instagram.

De recordar que depois de vários meses dedicada ao Secret Story 9, Cristina Ferreira aproveitou para fazer uma escapadela romântica com João Monteiro. O destino escolhido foi Nairobi, no Quénia, onde o casal está a desfrutar de momentos únicos numa reserva natural.

Através de um carrossel de fotografias publicado no Instagram, na manhã desta sexta-feira, dia 9 de janeiro, a apresentadora impressionou os fãs com imagens de sonho ao lado do namorado.

Nas fotografias partilhadas, pode ver-se o casal a alimentar girafas, paisagens deslumbrantes e diversos locais emblemáticos da região. Na legenda da publicação, a apresentadora partilhou como viveu o primeiro dia das férias em solo africano:

«Nairobi, Quénia. 🇰🇪 Primeiro dia de viagem e já com uma memória para a vida: alimentar girafas. Espertas e de língua comprida são amigáveis e lindas. África tem sempre um impacto gigante em quem chega. Pelo modo de vida, pelas cores, pelos sorrisos.», começou por escrever a apresentadora.

No final, Cristina Ferreira revelou o próximo passo da viagem a dois:«Estamos agora a fazer a viagem para Ol Pejeta, uma reserva a 4 horas da cidade. A noite foi passada num dos mais emblemáticos hotéis da cidade, o @hemingwayscollection».

«O espírito inglês a dominar a zona onde vivem muitos políticos, estrangeiros e onde estão algumas faculdades de Nairobi. Gentilmente deram-nos a suite presidencial para a estadia, que mostro em imagens. Agora é o Safari e o encantamento de ver os animais no seu habitat natural. @spiritofkenya you are the best.», concluiu.