Aliança no dedo, buquê e olhares cúmplices: As imagens únicas do 'casamento' de Cristina Ferreira e João Monteiro

Esta sexta-feira, 14 de novembro, Cristina Ferreira parou o País ao partilhar um vídeo em que surge vestida de noiva, ao lado de João Monteiro. As imagens deixaram todos em êxtase (mas também confusos).

Agora, a apresentadora da TVI partilhou um conjunto de fotografias em que surge vestida de noiva, de buquê na mão, ao lado do namorado, João Monteiro. E houve um pormenor que não passou despercebido: a aliança que Cristina Ferreira usou, no dedo anelar da mão esquerda, tal como uma verdadeira mulher casada.

«A vida deve ser vivida com o coração. ♥️ Ontem todas as pessoas que estiveram ligadas a este “casamento para a vida” estavam nervosas e felizes. A @pureza_mb_atelier, que fez este vestido de noiva lindo com inspiração nos anos 60, minutos antes enviou uma foto da equipa de costureiras ansiosas com a revelação. Havia brilho no olhar de todos. O @ruivalido , que tirou as fotos, é mais do que um fotógrafo. Retrata a alma. Só ele captaria o WE que existe em nós. E no álbum da nossa vida esta página é das mais bonitas», escreveu, na legenda da publicação.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias que estão a dar que falar.

Os fãs ficaram rendidos às fotografias e encheram a caixa de comentários da publicação de elogios. «Muitas felicidades 😍», «Todas elas relatam o sentimento mais bonito: O Amor💜», «mereces tudo o que há de melhor nesse mundo, mereces muito ser feliz mesmo sendo um ‘casamento’ a fingir. 💜🥹», «A primeira foto, diz tudo o que mais queria 😍😍 amor», «A última foto... o olhar do João diz tudo!!❤️», pode ler-se.

A revelação de Cristina Ferreira que deixou os fãs extasiados

Tanto o vídeo, como as fotos acima referidas retratam a promoção do mais recente lançamento de Cristina Ferreira: os perfumes We. Nas redes sociais, foram vários os rostos conhecidos que partilharam vídeos do evento de apresentação do novo projeto de Cristina Ferreira, mas houve um deles que surpreendeu tudo e todos, porque a apresentadora revelou que já é uma mulher casada.

«Sei que há uma grande expectativa em relação ao que aí vem - e eu sou boa nisso, já sei. A maior parte acha que vou casar-me. E não. Porquê? Porque eu já me casei», revelou a apresentadora, deixando os presentes em êxtase.

Veja aqui o vídeo do momento:

«Casei-me mesmo. No dia em que conheci o João, Senti isso», adiantou. «Vocês acham que eu ia casar-me e anunciava assim? Mas tinha tido graça, não tinha?», brincou.