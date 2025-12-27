Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira faz promessa: «Assim não chove no dia do casamento»

Ao Minuto

22:00
De cabeça fria, Leandro e Liliana fazem um balanço do programa - Big Brother
02:07

De cabeça fria, Leandro e Liliana fazem um balanço do programa

21:53
Descubra qual seria a estratégia de Leandro caso já fosse finalista - Big Brother
02:34

Descubra qual seria a estratégia de Leandro caso já fosse finalista

19:35
Implacável. Liliana não acredita na amizade de Inês e Marisa: «Achas que eu lido bem com hipocrisia?» - Big Brother
01:28

Implacável. Liliana não acredita na amizade de Inês e Marisa: «Achas que eu lido bem com hipocrisia?»

19:15
Liliana compara Pedro a Zé: «O meu ex não ia falar para as mulheres como o Pedro falou» - Big Brother
05:28

Liliana compara Pedro a Zé: «O meu ex não ia falar para as mulheres como o Pedro falou»

19:09
Liliana arrasa a relação de Pedro e Marisa: «Não estavam preparados para onde vieram» - Big Brother
02:22

Liliana arrasa a relação de Pedro e Marisa: «Não estavam preparados para onde vieram»

19:02
«Ai que cheirinho ao perfume da Marisa Susana»: Liliana provoca Pedro e fica sem resposta - Big Brother
00:44

«Ai que cheirinho ao perfume da Marisa Susana»: Liliana provoca Pedro e fica sem resposta

18:35
Inédito. Liliana intrigada sobre a ida de Zé à Gala Final: «Será que o meu ex namorado vai lá estar?» - Big Brother
01:01

Inédito. Liliana intrigada sobre a ida de Zé à Gala Final: «Será que o meu ex namorado vai lá estar?»

18:05
Imagens exclusivas! Pedro e Liliana “passam-se” no intervalo: «O Zezinho está lá fora e tu não quiseste saber» - Big Brother
03:42

Imagens exclusivas! Pedro e Liliana “passam-se” no intervalo: «O Zezinho está lá fora e tu não quiseste saber»

17:51
Conversa entre Pedro e Marisa começa bem, mas acaba com ele a cantar aos berros na casa de banho - Big Brother
05:19

Conversa entre Pedro e Marisa começa bem, mas acaba com ele a cantar aos berros na casa de banho

17:32
Marisa ‘corta na casaca’ de Leandro enquanto este lancha com Pedro. Veja o momento - Big Brother
04:34

Marisa ‘corta na casaca’ de Leandro enquanto este lancha com Pedro. Veja o momento

17:20
Leandro e Liliana não se entendem e trocam fortes acusações: «Jogo sujo, manipulador» - Big Brother
03:59

Leandro e Liliana não se entendem e trocam fortes acusações: «Jogo sujo, manipulador»

17:14
Comentadores em discórdia obrigam Alice Alves a intervir: «Nem nos últimos dias há calma» - Big Brother
02:28

Comentadores em discórdia obrigam Alice Alves a intervir: «Nem nos últimos dias há calma»

17:07
Dinâmica acaba em confronto entre Marisa e Liliana e a tensão sobe a pique - Big Brother
03:59

Dinâmica acaba em confronto entre Marisa e Liliana e a tensão sobe a pique

16:52
Leandro no centro das conversas da casa. E há quem ache que não chega à final - Big Brother
04:21

Leandro no centro das conversas da casa. E há quem ache que não chega à final

16:41
O último concílio dos nomeados que marca pela diferença: Veja as imagens e perceba porquê - Big Brother
04:25

O último concílio dos nomeados que marca pela diferença: Veja as imagens e perceba porquê

16:21
Liliana acusa Zé: «Eu estava no hospital e ele estava a mandar mensagens para se encontrar com elas» - Big Brother
04:28

Liliana acusa Zé: «Eu estava no hospital e ele estava a mandar mensagens para se encontrar com elas»

16:19
Liliana faz revelações ‘chocantes’ sobre Zé no Brasil: «Foi terrível (…) acordo às 4h da manhã» - Big Brother
11:39

Liliana faz revelações ‘chocantes’ sobre Zé no Brasil: «Foi terrível (…) acordo às 4h da manhã»

16:05
Marisa conta passado amoroso: «Ele virou tudo ao contrário como se fosse eu a culpada de tudo» - Big Brother
01:29

Marisa conta passado amoroso: «Ele virou tudo ao contrário como se fosse eu a culpada de tudo»

15:38
Leandro atira: «Achas que algum dia vou sair? Cabe na cabeça de alguém o melhor jogador ir-se embora?» - Big Brother
02:20

Leandro atira: «Achas que algum dia vou sair? Cabe na cabeça de alguém o melhor jogador ir-se embora?»

15:13
Marisa deixa Inês em choque com boca sobre Pedro: «Amanhã já vai cheirar presencialmente» - Big Brother
01:41

Marisa deixa Inês em choque com boca sobre Pedro: «Amanhã já vai cheirar presencialmente»

15:09
Liliana pica Pedro com camisola de Marisa Susana: «Tens uma mulher». Ele riposta: «Vai dar uma voltinha» - Big Brother
02:46

Liliana pica Pedro com camisola de Marisa Susana: «Tens uma mulher». Ele riposta: «Vai dar uma voltinha»

15:05
Marisa arrasa Pedro: «Vestir uma camisola com perfume de uma mulher, tendo uma pessoa na vida dele» - Big Brother
05:00

Marisa arrasa Pedro: «Vestir uma camisola com perfume de uma mulher, tendo uma pessoa na vida dele»

15:04
Incomodada, Marisa provoca: «Ó Bruno manda aí uma camisola com perfume» - Big Brother
02:11

Incomodada, Marisa provoca: «Ó Bruno manda aí uma camisola com perfume»

15:00
Marisa sobre Pedro: «Disse-lhe para se agarrar à camisola, pode chegar lá fora e não ter onde se agarrar» - Big Brother
01:06

Marisa sobre Pedro: «Disse-lhe para se agarrar à camisola, pode chegar lá fora e não ter onde se agarrar»

13:30
Picardia todo o dia: Liliana arrasa Leandro «Cantas um bocado mal» - Big Brother
04:52

Picardia todo o dia: Liliana arrasa Leandro «Cantas um bocado mal»

Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira faz promessa: «Assim não chove no dia do casamento»

  • Secret Story
  • Há 1h e 16min
Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira faz promessa: «Assim não chove no dia do casamento» - Big Brother

Cristina Ferreira fez uma promessa relacionada com casamento, num fim de semana romântico que teve com João Monteiro.

João Monteiro celebra este sábado, 27 de setembro, mais um aniversário e passou-o ao lado de Cristina Ferreira, numa escapadinha romântica que os dois fizeram no Norte do País, mais concretamente em Vila do Conde, cidade que a apresentadora elogiou nas redes sociais. 

Na sua página de Instagram, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI escreveu: «O meu amor faz anos ✨ e estamos em Vila do Conde. Confesso que estou completamente rendida ao que já vi (...) É mesmo uma grande surpresa tudo. E olhem que já fui a muitos sítios. Ainda para mais o sol veio dar luz ao dia». 

 

«O norte do país tem sítios incríveis. E estamos num deles. Aqui ao lado fica Mindelo, onde o João passava férias em miúdo. O miúdo dos anos», acrescentou Cristina Ferreira. 

Numa outra publicação, Cristina voltou a elogiar a cidade e concretamente o hotel onde ficou: «Já recebi centenas e centenas de mensagens de vilacondenses felizes com a partilha da sua cidade (...) é mesmo um dos melhores hotéis onde fiquei». 

 

«E que o mundo os tem de conhecer. Tal como a cidade que merece muito mais reconhecimento como cidade. Visitar», acrescentou a apresentadora, deixando uma promessa: «E tenho mesmo de voltar para entregar os ovos a Santa Clara. Dizem que assim não chove no dia do casamento». 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens partilhadas por Cristina Ferreira. 

Em dia de aniversário, Cristina Ferreira surpreende João Monteiro e derrete a internet

Cristina Ferreira revela uma das maiores resoluções para 2026 e não deixou ninguém indiferente

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story
