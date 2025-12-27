Ao lado de João Monteiro, Cristina Ferreira faz promessa: «Assim não chove no dia do casamento»

João Monteiro celebra este sábado, 27 de setembro, mais um aniversário e passou-o ao lado de Cristina Ferreira, numa escapadinha romântica que os dois fizeram no Norte do País, mais concretamente em Vila do Conde, cidade que a apresentadora elogiou nas redes sociais.

Na sua página de Instagram, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI escreveu: «O meu amor faz anos ✨ e estamos em Vila do Conde. Confesso que estou completamente rendida ao que já vi (...) É mesmo uma grande surpresa tudo. E olhem que já fui a muitos sítios. Ainda para mais o sol veio dar luz ao dia».

«O norte do país tem sítios incríveis. E estamos num deles. Aqui ao lado fica Mindelo, onde o João passava férias em miúdo. O miúdo dos anos», acrescentou Cristina Ferreira.

Numa outra publicação, Cristina voltou a elogiar a cidade e concretamente o hotel onde ficou: «Já recebi centenas e centenas de mensagens de vilacondenses felizes com a partilha da sua cidade (...) é mesmo um dos melhores hotéis onde fiquei».

«E que o mundo os tem de conhecer. Tal como a cidade que merece muito mais reconhecimento como cidade. Visitar», acrescentou a apresentadora, deixando uma promessa: «E tenho mesmo de voltar para entregar os ovos a Santa Clara. Dizem que assim não chove no dia do casamento».

