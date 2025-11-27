Apresentador da TVI comete inconfidência sobre João Monteiro e surpreende Cristina Ferreira

Cristina Ferreira foi surpreendida em direto com uma inconfidência sobre o namorado, João Monteiro, feita pelo seu colega e apresentador do 'Dois às 10', Cláudio Ramos.
Numa altura em que promoviam o passatempo, já no final do programa, Cristina Ferreira provocou Cláudio Ramos ao dizer que não gostava das suas calças e ele não se deixou ficar, falando do namorado da apresentadora.
«Moda masculina tu não sabes porque sou eu que digo coisas ao teu João para ele se vestir como dever ser», disse Cláudio Ramos em tom de brincadeira. Cristina Ferreira reagiu: «É isso é! De vez em quando dás umas coisinhas».
Nesta altura, Cláudio Ramos revelou: «Dei-lhe uma camisola, espero que ele a use! Se ele a usou, amanhã trago-lhe outra igual, de outra cor. Sabes que eu tenho muitas coisas de cores diferentes». No fim, Cristina Ferreira acabou por confirmar: «Já usou!».