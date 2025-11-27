Apresentador da TVI comete inconfidência sobre João Monteiro e surpreende Cristina Ferreira

Ao Minuto

11:40
«Tu andares aqui a fazer qualquer coisa por 250 mil euros»: Estala a discussão entre o 'rei' e a 'figurante' - Big Brother
05:58

«Tu andares aqui a fazer qualquer coisa por 250 mil euros»: Estala a discussão entre o 'rei' e a 'figurante'

11:09
«Exagera tudo para se fazer de vítima (...) Trata as pessoas como lixo»: Dylan 'carrega' em Leandro - Big Brother
01:46

«Exagera tudo para se fazer de vítima (...) Trata as pessoas como lixo»: Dylan 'carrega' em Leandro

11:08
Dylan 'rasga' atitude de Leandro: «É a fita dele do costume (...) Devia-se poupar ao rídiculo» - Big Brother
02:07

Dylan 'rasga' atitude de Leandro: «É a fita dele do costume (...) Devia-se poupar ao rídiculo»

10:44
«Deita-te aqui ao pé de mim...»: Em plena manhã, Pedro faz convite a Marisa - Big Brother
01:52

«Deita-te aqui ao pé de mim...»: Em plena manhã, Pedro faz convite a Marisa

10:33
Com Leandro na cama, Liliana e Pedro atacam-no: «A liderança que temos está espanada nesta cama» - Big Brother
02:16

Com Leandro na cama, Liliana e Pedro atacam-no: «A liderança que temos está espanada nesta cama»

10:31
Liderança de Leandro posta em causa logo de manhã: «Vai para a cama, não há papel, não há nada!» - Big Brother
01:16

Liderança de Leandro posta em causa logo de manhã: «Vai para a cama, não há papel, não há nada!»

10:28
Só mel pela manhã: Dylan acorda Inês de forma amorosa - Big Brother
01:02

Só mel pela manhã: Dylan acorda Inês de forma amorosa

09:48
Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada - Big Brother

Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada

09:42
Incrédulos e chorosos: Foi assim que os concorrentes ficaram após saberem o segredo de Bruna - Big Brother

Incrédulos e chorosos: Foi assim que os concorrentes ficaram após saberem o segredo de Bruna

09:01
Leandro entra em rutura com o Gangue dos Frescos e o caos instala-se - Big Brother
03:36

Leandro entra em rutura com o Gangue dos Frescos e o caos instala-se

08:39
Noite tensa entre amigos. Leandro amua com o Gangue dos Frescos - Big Brother
02:24

Noite tensa entre amigos. Leandro amua com o Gangue dos Frescos

08:06
Leandro isola-se e não apoia Bruna no momento em que explica a grave doença que teve - Big Brother
02:15

Leandro isola-se e não apoia Bruna no momento em que explica a grave doença que teve

01:30
Liliana revoltada com Fábio: «Já reparaste como é que estás a ser comigo!?» - Big Brother
03:56

Liliana revoltada com Fábio: «Já reparaste como é que estás a ser comigo!?»

01:00
Fábio e Liliana novamente zangados? «Não tenho olhos para mais ninguém» - Big Brother
03:26

Fábio e Liliana novamente zangados? «Não tenho olhos para mais ninguém»

00:21
Tensão no ar! As imagens de Leandro na festa que estão a dar que falar - Big Brother
03:55

Tensão no ar! As imagens de Leandro na festa que estão a dar que falar

00:10
O momento mais divertido da noite! Voz brinca com Fábio: «É uma curgete no seu bolso-» - Big Brother
02:05

O momento mais divertido da noite! Voz brinca com Fábio: «É uma curgete no seu bolso-»

23:51
Numa noite delicada, Fábio acaba em lágrimas. Saiba o que aconteceu - Big Brother
10:25

Numa noite delicada, Fábio acaba em lágrimas. Saiba o que aconteceu

23:27
Pedro Jorge desiludido com Leandro: «Ele só perde com isto» - Big Brother
04:49

Pedro Jorge desiludido com Leandro: «Ele só perde com isto»

23:17
Liliana critita Leandro depois de atitude polémica: «Tem de ser uma pessoa mais humilde» - Big Brother
07:17

Liliana critita Leandro depois de atitude polémica: «Tem de ser uma pessoa mais humilde»

23:07
Pedro Jorge e Marisa indignados com comportamento de Leandro: «Não faz sentido nenhum» - Big Brother
03:15

Pedro Jorge e Marisa indignados com comportamento de Leandro: «Não faz sentido nenhum»

22:55
Dylan arrasa atitude de Leandro no momento delicado de Bruna: «As figuras que ele está a fazer» - Big Brother
06:51

Dylan arrasa atitude de Leandro no momento delicado de Bruna: «As figuras que ele está a fazer»

22:47
«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma - Big Brother
07:42

«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma

22:46
Enquanto Bruna conta a história por detrás do segredo, Leandro isola-se no quarto, transtornado - Big Brother
02:03

Enquanto Bruna conta a história por detrás do segredo, Leandro isola-se no quarto, transtornado

22:36
Marisa assume a Pedro ciúmes de Marisa Susana e o concorrente tem reação imperdível! - Big Brother
02:12

Marisa assume a Pedro ciúmes de Marisa Susana e o concorrente tem reação imperdível!

22:23
Última hora! Pedro e Leandro entram em discussão em pleno direto: «Sabias muito bem como estava o Dylan» - Big Brother
00:56

Última hora! Pedro e Leandro entram em discussão em pleno direto: «Sabias muito bem como estava o Dylan»

Apresentador da TVI comete inconfidência sobre João Monteiro e surpreende Cristina Ferreira

  • Secret Story
  • Há 59 min

  • Secret Story
  • Há 59 min
Apresentador da TVI comete inconfidência sobre João Monteiro e surpreende Cristina Ferreira - Big Brother

O momento aconteceu em direto num programa de televisão e valeu umas boas gargalhadas.

Cristina Ferreira foi surpreendida em direto com uma inconfidência sobre o namorado, João Monteiro, feita pelo seu colega e apresentador do 'Dois às 10', Cláudio Ramos. 

Numa altura em que promoviam o passatempo, já no final do programa, Cristina Ferreira provocou Cláudio Ramos ao dizer que não gostava das suas calças e ele não se deixou ficar, falando do namorado da apresentadora. 

«Moda masculina tu não sabes porque sou eu que digo coisas ao teu João para ele se vestir como dever ser», disse Cláudio Ramos em tom de brincadeira. Cristina Ferreira reagiu: «É isso é! De vez em quando dás umas coisinhas». 

Nesta altura, Cláudio Ramos revelou: «Dei-lhe uma camisola, espero que ele a use! Se ele a usou, amanhã trago-lhe outra igual, de outra cor. Sabes que eu tenho muitas coisas de cores diferentes». No fim, Cristina Ferreira acabou por confirmar: «Já usou!». 

Fora da Casa

Cláudio Ramos pica Cristina Ferreira em direto: «Sou eu que digo coisas ao teu João»

Cláudio Ramos pica Cristina Ferreira em direto: «Sou eu que digo coisas ao teu João»

Há 1h e 27min
Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”

Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”

Há 1h e 59min
Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Ontem às 19:29
Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

Ontem às 19:21
Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Liliana Filipa faz confissão em partilha única: «Resolve a maior parte dos problemas, certo?»

Ontem às 18:34
Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Kina faz duras acusações aos colegas do Big Brother Verão: «Quiseram fazer-me sentir velha, ridícula, inútil...»

Ontem às 18:10
Mais Vistos

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

Ontem às 12:18
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

30 set, 17:46
Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas
07:52

Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas

Ontem às 22:05
«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma
07:42

«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma

Ontem às 22:47
Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Ontem às 10:23
Notícias

Apresentador da TVI comete inconfidência sobre João Monteiro e surpreende Cristina Ferreira

Apresentador da TVI comete inconfidência sobre João Monteiro e surpreende Cristina Ferreira

Há 59 min
Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”

Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”

Há 1h e 59min
Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada

Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada

Há 2h e 7min
Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Na maternidade, com bebé ao colo. Marcia Soares deixa fãs em êxtase: «Escolheu a melhor!»

Ontem às 19:29
Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

Comunicado explosivo. Família de Dylan quebra silêncio após ameaça de desistência

Ontem às 18:57
EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Ontem às 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

25 nov, 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

25 nov, 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

25 nov, 15:39
Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

Carolina Braga oficializa namoro com o ex e deixa mensagem a Diogo Bordin

25 nov, 10:24
