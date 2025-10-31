Convite de casamento? Cristina Ferreira surpreende com anúncio especial

Cristina Ferreira voltou a incendiar as redes sociais com um post enigmático que está a fazer correr tinta. A apresentadora da TVI partilhou, esta semana, uma fotografia onde surge um envelope branco com a mensagem: «Um casamento para a vida». A publicação foi feita no Instagram e identificada com a sua marca “Eu Sou Gira”.

No programa V+ Fama, emitido esta quinta-feira, 30 de outubro de 2025, Adriano Silva Martins recebeu António Leal e Silva, Cláudia Jacques e Pedro Capitão para analisar o mistério que está a gerar buzz no mundo dos famosos.

A apresentadora do Secret Story 9, que tem mostrado nas redes sociais a sua relação com João Monteiro, deixou apenas uma pista: a grande revelação acontecerá no dia 14 de novembro. Até lá, os fãs e a imprensa multiplicam teorias.

Veja o post aqui: