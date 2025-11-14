Cristina Ferreira casou com João Monteiro? Novo vídeo intimista levanta suspeitas

Cristina Ferreira e João Monteiro apaixonados no Porto — as imagens que estão a encantar os fãs

Cristina Ferreira voltou a agitar as redes sociais ao partilhar, esta sexta-feira, um reels que deixou os seguidores ao rubro. No vídeo, a apresentadora surge vestida de noiva num cenário de casamento, protagonizando momentos românticos ao lado do namorado, João Monteiro. As imagens, que rapidamente levantaram especulações sobre um possível enlace real... mas tudo não passou de uma produção encenada.

O “casamento” fazia parte da campanha de lançamento do novo perfume de Cristina Ferreira, que recorreu à estética romântica e simbólica para apresentar a fragrância ao público. Na descrição do vídeo, a apresentadora deixou uma mensagem que reforça a ligação emocional ao produto: «Um perfume é muitas vezes um casamento para a vida. Começa hoje uma nova história de amor».

O conceito do vídeo, envolto em elegância, emoção e uma narrativa de amor, serviu para marcar o início desta nova etapa da linha de perfumes da apresentadora, que tem apostado em produções cada vez mais cinematográficas e simbólicas.

A escolha de João Monteiro como “noivo” reforçou ainda mais o impacto do lançamento, transformando a campanha num dos conteúdos mais comentados do dia nas redes sociais.

