Cristina Ferreira casou com João Monteiro? Novo vídeo intimista levanta suspeitas

Ao Minuto

22:15
Marisa desfaz-se em lágrimas com uma bonita declaração de amor... e não é de Pedro Jorge - Big Brother
04:37

Marisa desfaz-se em lágrimas com uma bonita declaração de amor... e não é de Pedro Jorge

22:11
Pedro Jorge emociona-se com carta de amor... e não é de Marisa - Big Brother
08:51

Pedro Jorge emociona-se com carta de amor... e não é de Marisa

22:01
Depois de um confronto que quase acabou mal, Fábio surpreende ao escrever carta de amor a Dylan - Big Brother
06:50

Depois de um confronto que quase acabou mal, Fábio surpreende ao escrever carta de amor a Dylan

22:00
Concorrentes recebem cartas de amor e a de Dylan não foi escrita por inês - Big Brother
06:50

Concorrentes recebem cartas de amor e a de Dylan não foi escrita por inês

21:48
Discussão acesa no Secret Story 9: Liliana, Pedro e Marisa Susana em confronto após o Especial - Big Brother
03:30

Discussão acesa no Secret Story 9: Liliana, Pedro e Marisa Susana em confronto após o Especial

21:14
Marisa furiosa com Leandro: «Nunca mais te conto nada. Até já estou nervosa» - Big Brother
04:34

Marisa furiosa com Leandro: «Nunca mais te conto nada. Até já estou nervosa»

21:14
«És mal-agradecido!»: Marisas e Pedro caem em cima de Leandro - Big Brother
04:34

«És mal-agradecido!»: Marisas e Pedro caem em cima de Leandro

19:44
Lágrimas, gritos e insultos: As imagens completas da discussão entre Liliana e Dylan - Big Brother
05:04

Lágrimas, gritos e insultos: As imagens completas da discussão entre Liliana e Dylan

19:34
Tensão alta: Após confronto que quase corre mal, Dylan e Fábio trocam olhares provocatórios - Big Brother
02:31

Tensão alta: Após confronto que quase corre mal, Dylan e Fábio trocam olhares provocatórios

19:32
Dylan faz duras acusações: «Lá fora, sempre que alguém se meter com ela, o Fábio vai...» - Big Brother
05:03

Dylan faz duras acusações: «Lá fora, sempre que alguém se meter com ela, o Fábio vai...»

19:25
Marisa é «falsa» com Leandro? Amizade posta em causa: «Alguém quer que me chateie...» - Big Brother
04:05

Marisa é «falsa» com Leandro? Amizade posta em causa: «Alguém quer que me chateie...»

19:21
Marisa Susana tem interesse em Pedro? Marisa acredita que sim e mostra-se desconfortável: «Ciumenta» - Big Brother
03:49

Marisa Susana tem interesse em Pedro? Marisa acredita que sim e mostra-se desconfortável: «Ciumenta»

18:48
Fim da amizade? Marisa Susana deixa aviso a Pedro: «Está a meter-se com quem não devia» - Big Brother
02:53

Fim da amizade? Marisa Susana deixa aviso a Pedro: «Está a meter-se com quem não devia»

18:43
Dylan ataca Fábio e Liliana: «Estão com medo de não serem o casal favorito» - Big Brother
05:20

Dylan ataca Fábio e Liliana: «Estão com medo de não serem o casal favorito»

18:43
Dylan assume que "usou" Vera e recebe duras críticas: «Deixas muito a desejar» - Big Brother
05:20

Dylan assume que "usou" Vera e recebe duras críticas: «Deixas muito a desejar»

18:36
Depois da polémica, 'Gelado' invade a casa e assalta a dispensa! Veja as imagens hilariantes - Big Brother
03:36

Depois da polémica, 'Gelado' invade a casa e assalta a dispensa! Veja as imagens hilariantes

18:27
«Hipocrisia!»: Leandro convida rivais para 'date' especial... e deixa Liliana, Marisa e Pedro em fúria - Big Brother
03:58

«Hipocrisia!»: Leandro convida rivais para 'date' especial... e deixa Liliana, Marisa e Pedro em fúria

18:20
Ana Cristina e Leandro em acesa discussão: «És tão mentiroso!» - Big Brother
01:20

Ana Cristina e Leandro em acesa discussão: «És tão mentiroso!»

18:16
A ferver! Ataque cerrado a Leandro no concílio de nomeados: «Só queres atenção» - Big Brother
02:27

A ferver! Ataque cerrado a Leandro no concílio de nomeados: «Só queres atenção»

17:38
Inês ficou mais forte por causa de Dylan? Concorrentes comentam: «Com o enredo de casal...» - Big Brother
01:21

Inês ficou mais forte por causa de Dylan? Concorrentes comentam: «Com o enredo de casal...»

16:38
Liliana e Marisa Susana 'rasgam' Marisa: «Tudo o que ela diz, é pelas costas» - Big Brother
01:14

Liliana e Marisa Susana 'rasgam' Marisa: «Tudo o que ela diz, é pelas costas»

16:36
«Estás com ciúmes?»: Pensativo, Fábio 'rejeita' Liliana e lança algumas farpas - Big Brother
02:27

«Estás com ciúmes?»: Pensativo, Fábio 'rejeita' Liliana e lança algumas farpas

16:25
Novo grupo? Marisa Susana aproxima-se de Fábio e Liliana e teme consequências: «A casa toda...» - Big Brother
01:40

Novo grupo? Marisa Susana aproxima-se de Fábio e Liliana e teme consequências: «A casa toda...»

16:18
Liliana e Marisa Susana unidas em sessão de fofoca, e 'rasgam' concorrente: «Não gosto das atitudes...» - Big Brother
01:49

Liliana e Marisa Susana unidas em sessão de fofoca, e 'rasgam' concorrente: «Não gosto das atitudes...»

15:47
Fábio é atacado pelos colegas: «O mono não sai da cama. Só come e dá beijos à Liliana» - Big Brother
01:58

Fábio é atacado pelos colegas: «O mono não sai da cama. Só come e dá beijos à Liliana»

Cristina Ferreira casou com João Monteiro? Novo vídeo intimista levanta suspeitas

  • Secret Story
  • Há 2h e 54min
Cristina Ferreira casou com João Monteiro? Novo vídeo intimista levanta suspeitas - Big Brother

Cristina Ferreira surpreendeu os fãs com um reels, onde surge num casamento ao lado de João Monteiro. Vestida de noiva, ramo de flores, véu, a sair da igreja, o momento gerou de imediato grande curiosidade.

Cristina Ferreira voltou a agitar as redes sociais ao partilhar, esta sexta-feira, um reels que deixou os seguidores ao rubro. No vídeo, a apresentadora surge vestida de noiva num cenário de casamento, protagonizando momentos românticos ao lado do namorado, João Monteiro. As imagens, que rapidamente levantaram especulações sobre um possível enlace real... mas tudo não passou de uma produção encenada.

O “casamento” fazia parte da campanha de lançamento do novo perfume de Cristina Ferreira, que recorreu à estética romântica e simbólica para apresentar a fragrância ao público. Na descrição do vídeo, a apresentadora deixou uma mensagem que reforça a ligação emocional ao produto: «Um perfume é muitas vezes um casamento para a vida. Começa hoje uma nova história de amor».

O conceito do vídeo, envolto em elegância, emoção e uma narrativa de amor, serviu para marcar o início desta nova etapa da linha de perfumes da apresentadora, que tem apostado em produções cada vez mais cinematográficas e simbólicas.

A escolha de João Monteiro como “noivo” reforçou ainda mais o impacto do lançamento, transformando a campanha num dos conteúdos mais comentados do dia nas redes sociais.

Veja aqui:

 

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro

