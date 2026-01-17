Cristina Ferreira deixa fãs rendidos com detalhe inesperado das férias nas Maldivas

Cristina Ferreira tem vindo a partilhar fotografias das férias de sonho ao lado de João Monteiro. Depois do Quénia, o casal rumou às Maldivas, onde voltou a surpreender, na tarde deste sábado, dia 17 de janeiro, com mais um carrossel de imagens de cortar a respiração.

Na legenda do post a apresentadora escreveu apenas: «Nós.». Nas fotografias há um detalhe que chama a atenção e deixou os fãs rendidos: o casal desfrutou de um jantar com sessão de cinema incluída ao ar livre. O plano escolhido aliado à paisagem de sonho deixam qualquer um "roído de inveja".

Esta não é a primeira vez que o casal viaja para as Maldivas. O destino tornou-se especial, uma vez que foi o local escolhido por Cristina Ferreira e João Monteiro para celebrar a relação depois de a assumirem publicamente.