Cristina Ferreira deixa mensagem emocionante. E tem tudo a ver com João Monteiro

Ao Minuto

23:42
«Não deves saber o que queres... porque entraste aqui noiva e agora estás solteira»: Marisa e Liliana em confronto aceso
02:35

«Não deves saber o que queres... porque entraste aqui noiva e agora estás solteira»: Marisa e Liliana em confronto aceso

23:33
«Assim tiro algumas dúvidas que tenho»: Liliana desconfia dos sentimentos de Fábio?
01:36

«Assim tiro algumas dúvidas que tenho»: Liliana desconfia dos sentimentos de Fábio?

23:31
«Está a usar ou não a Liliana para chegar ao Fábio?»: Veja a resposta surpreendente de Pedro
02:27

«Está a usar ou não a Liliana para chegar ao Fábio?»: Veja a resposta surpreendente de Pedro

23:22
Há um novo elemento que invade a casa. As reações dos concorrentes aqui
04:48

Há um novo elemento que invade a casa. As reações dos concorrentes aqui

23:14
Já sabemos quem é o primeiro concorrente salvo da noite
01:48

Já sabemos quem é o primeiro concorrente salvo da noite

23:12
Fábio é 'controlador' e Liliana vai 'sentir-se sufocada'? As novas teorias dos concorrentes
01:49

Fábio é 'controlador' e Liliana vai 'sentir-se sufocada'? As novas teorias dos concorrentes

23:07
Bruno Simão chama Leandro de 'pateta' e faz gesto que não passa despercebido
01:23

Bruno Simão chama Leandro de 'pateta' e faz gesto que não passa despercebido

23:04
Imagens inéditas: Dylan termina tudo com Vera e horas depois, beijam-se
01:09

Imagens inéditas: Dylan termina tudo com Vera e horas depois, beijam-se

22:58
Dylan e Vera novamente juntos? Imagens inéditas de beijos passam na gala e deixam todos surpreendidos - Big Brother

Dylan e Vera novamente juntos? Imagens inéditas de beijos passam na gala e deixam todos surpreendidos

22:55
Liliana acha que Marisa 'não é pura' e, pelos vistos, Fábio já pensa o mesmo
02:01

Liliana acha que Marisa 'não é pura' e, pelos vistos, Fábio já pensa o mesmo

22:47
Dylan 'terminou tudo' com Vera depois de a ver a dançar com outros homens. E de quem é a culpa? Do Pedro
03:18

Dylan 'terminou tudo' com Vera depois de a ver a dançar com outros homens. E de quem é a culpa? Do Pedro

22:34
Cristina Ferreira: «Quando ouviu que 'ia passar mal'... sentiu isso como uma ameaça?»
02:32

Cristina Ferreira: «Quando ouviu que 'ia passar mal'... sentiu isso como uma ameaça?»

22:29
Há consenso no 'Fogo': Liliana conquista imunidade e... agradece a Fábio
01:14

Há consenso no 'Fogo': Liliana conquista imunidade e... agradece a Fábio

22:25
Marisa conquista 5 mil euros... retirados da conta de outra concorrente
01:57

Marisa conquista 5 mil euros... retirados da conta de outra concorrente

22:21
Gala começa logo a ferver: Esta concorrente recebe nomeação direta
02:33

Gala começa logo a ferver: Esta concorrente recebe nomeação direta

22:17
Água, Fogo e Terra: Concorrentes dividem-se em grupos e assumem posições. Veja as escolhas
02:17

Água, Fogo e Terra: Concorrentes dividem-se em grupos e assumem posições. Veja as escolhas

22:14
Arrasou! Cristina Ferreira deixa todos de queixo caído com look surpreendente - Big Brother

Arrasou! Cristina Ferreira deixa todos de queixo caído com look surpreendente

22:08
O look elegante de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story - Big Brother

O look elegante de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story

19:47
Gala do Secret Story: A Voz vai 'trocar as voltas' aos concorrentes. Saiba tudo sobre a noite de hoje

Gala do Secret Story: A Voz vai 'trocar as voltas' aos concorrentes. Saiba tudo sobre a noite de hoje

13:00
Pedro Jorge incrédulo com o que fizeram com as malas de comida
02:15

Pedro Jorge incrédulo com o que fizeram com as malas de comida

12:44
Liliana critica colega da casa: «Está a usá-la para fazer ciúmes»
02:43

Liliana critica colega da casa: «Está a usá-la para fazer ciúmes»

12:34
A nova polémica da casa: Comida escondida nas malas dá que falar
04:20

A nova polémica da casa: Comida escondida nas malas dá que falar

12:14
Bruno Simão e Pedro Jorge falam do segredo de Liliana: «Mas isto cabe na cabeça de alguém?»
09:23

Bruno Simão e Pedro Jorge falam do segredo de Liliana: «Mas isto cabe na cabeça de alguém?»

12:07
Casa vive nova polémica. Bruno Simão comenta: «Não há o bom senso»
07:01

Casa vive nova polémica. Bruno Simão comenta: «Não há o bom senso»

11:36
Pedro Jorge critica Ana Cristina: «Tem de estar caladinha mas é»
10:20

Pedro Jorge critica Ana Cristina: «Tem de estar caladinha mas é»

Cristina Ferreira deixa mensagem emocionante. E tem tudo a ver com João Monteiro

Cristina Ferreira deixa mensagem emocionante. E tem tudo a ver com João Monteiro - Big Brother

Cristina Ferreira partilhou uma mensagem inspiradora no Instagram, refletindo sobre o que a “Cristina de 6 anos” diria à “Cristina de 48”. A publicação gerou uma onda de reações positivas.

Cristina Ferreira, 48 anos, voltou a inspirar os seus seguidores com uma publicação cheia de significado. A apresentadora, que atualmente conduz o programa “Secret Story 9”, da TVI, recorreu ao Instagram para partilhar uma reflexão pessoal que rapidamente se tornou viral.

Com a pergunta “O que a Cristina de 6 anos diria à Cristina de 48?”, Cristina Ferreira abriu o coração e partilhou várias respostas em forma de frases inspiradoras, acompanhadas por um conjunto de fotografias que retratam diferentes momentos da sua vida.

A primeira imagem foi aquela que mais chamou a atenção dos fãs: Cristina Ferreira surge ao lado do namorado, João Monteiro, com a legenda “Tudo acontece no tempo certo”.

Seguem-se outras mensagens carregadas de emoção e introspeção:

  • “Quando vires uma porta aberta vai, mesmo que não saibas onde vai dar”;

  • “Vais sentir-te muito mais confiante”;

  • “Ter paciência vai ser a tua principal virtude”;

  • “Podes perder pessoas que já se sentaram contigo à mesa”;

  • “Vais cumprir a promessa de estar igual à JLo aos 50”;

  • “Vais perceber que a beleza está na forma como vês a vida”;

  • “A tua mãe vai ser âncora toda a vida”;

  • “Vais ter uma marca da qual te vais orgulhar muito”;

  • “O teu lugar será o mesmo sempre. Por mais que subas a montanha.”

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

A publicação emocionou os seguidores, que não pouparam elogios nos comentários: “Tão linda e inspiradora! ❤️❤️❤️”, “Acho que o segredo é acreditar… sempre 💪”, "Que nunca é tarde para se ser feliz 💜" ou "Eu diria , além das dificuldades, acreditar nos nossos sonhos e nunca desistir 💛". 

Com esta partilha, Cristina Ferreira mostrou uma vez mais o seu lado mais humano e próximo, inspirando quem a segue a refletir sobre o tempo, as conquistas e o valor de cada etapa da vida.

Em cima, percorra as galerias de imagens da apresentadora que preparámos para si.

