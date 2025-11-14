Cristina Ferreira deixa todos em êxtase: «A maior parte acha que vou casar-me. Eu já me casei»

Vestido branco e muito amor: as fotos que revelam o lado mais romântico de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira e João Monteiro apaixonados no Porto — as imagens que estão a encantar os fãs

Cristina Ferreira assinalou esta sexta-feira, 14 de novembro, um marco importante na sua vida. A apresentadora surpreendeu tudo e todos com um vídeo em que surge vestida de noiva, ao lado de João Monteiro, que deixou todos em êxtase (mas também confusos).

A verdade é que este vídeo se trata de um pequeno teaser promocional ao seu mais recente lançamento: os perfumes We. Nas redes sociais, foram vários os rostos conhecidos que partilharam vídeos do evento de apresentação do novo projeto de Cristina Ferreira, mas houve um deles que surpreendeu tudo e todos, porque a apresentadora revelou que já é uma mulher casada.

«Sei que há uma grande expectativa em relação ao que aí vem - e eu sou boa nisso, já sei. A maior parte acha que vou casar-me. E não. Porquê? Porque eu já me casei», revelou a apresentadora, deixando os presentes em êxtase.

Veja aqui o vídeo do momento:

«Casei-me mesmo. No dia em que conheci o João, Senti isso», adiantou. «Vocês acham que eu ia casar-me e anunciava assim? Mas tinha tido graça, não tinha?», brincou.