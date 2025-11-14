Cristina Ferreira deixa todos em êxtase: «A maior parte acha que vou casar-me. Eu já me casei»

Ao Minuto

22:35
02:35

Bruna arrasa carta de Fábio para Dylan: «É super falso»

22:15
04:37

Marisa desfaz-se em lágrimas com uma bonita declaração de amor... e não é de Pedro Jorge

22:11
08:51

Pedro Jorge emociona-se com carta de amor... e não é de Marisa

22:01
06:50

Depois de um confronto que quase acabou mal, Fábio surpreende ao escrever carta de amor a Dylan

22:00
06:50

Concorrentes recebem cartas de amor e a de Dylan não foi escrita por inês

21:48
03:30

Discussão acesa no Secret Story 9: Liliana, Pedro e Marisa Susana em confronto após o Especial

21:14
04:34

Marisa furiosa com Leandro: «Nunca mais te conto nada. Até já estou nervosa»

21:14
04:34

«És mal-agradecido!»: Marisas e Pedro caem em cima de Leandro

19:44
05:04

Lágrimas, gritos e insultos: As imagens completas da discussão entre Liliana e Dylan

19:34
02:31

Tensão alta: Após confronto que quase corre mal, Dylan e Fábio trocam olhares provocatórios

19:32
05:03

Dylan faz duras acusações: «Lá fora, sempre que alguém se meter com ela, o Fábio vai...»

19:25
04:05

Marisa é «falsa» com Leandro? Amizade posta em causa: «Alguém quer que me chateie...»

19:21
03:49

Marisa Susana tem interesse em Pedro? Marisa acredita que sim e mostra-se desconfortável: «Ciumenta»

18:48
02:53

Fim da amizade? Marisa Susana deixa aviso a Pedro: «Está a meter-se com quem não devia»

18:43
05:20

Dylan ataca Fábio e Liliana: «Estão com medo de não serem o casal favorito»

18:43
05:20

Dylan assume que "usou" Vera e recebe duras críticas: «Deixas muito a desejar»

18:36
03:36

Depois da polémica, 'Gelado' invade a casa e assalta a dispensa! Veja as imagens hilariantes

18:27
03:58

«Hipocrisia!»: Leandro convida rivais para 'date' especial... e deixa Liliana, Marisa e Pedro em fúria

18:20
01:20

Ana Cristina e Leandro em acesa discussão: «És tão mentiroso!»

18:16
02:27

A ferver! Ataque cerrado a Leandro no concílio de nomeados: «Só queres atenção»

17:38
01:21

Inês ficou mais forte por causa de Dylan? Concorrentes comentam: «Com o enredo de casal...»

16:38
01:14

Liliana e Marisa Susana 'rasgam' Marisa: «Tudo o que ela diz, é pelas costas»

16:36
02:27

«Estás com ciúmes?»: Pensativo, Fábio 'rejeita' Liliana e lança algumas farpas

16:25
01:40

Novo grupo? Marisa Susana aproxima-se de Fábio e Liliana e teme consequências: «A casa toda...»

16:18
01:49

Liliana e Marisa Susana unidas em sessão de fofoca, e 'rasgam' concorrente: «Não gosto das atitudes...»

Cristina Ferreira deixa todos em êxtase: «A maior parte acha que vou casar-me. Eu já me casei»

  • Secret Story
  • Há 2h e 59min
Cristina Ferreira deixa todos em êxtase: «A maior parte acha que vou casar-me. Eu já me casei» - Big Brother

Cristina Ferreira assinalou um marco especial esta sexta-feira, 14 de novembro.

Cristina Ferreira assinalou esta sexta-feira, 14 de novembro, um marco importante na sua vida. A apresentadora surpreendeu tudo e todos com um vídeo em que surge vestida de noiva, ao lado de João Monteiro, que deixou todos em êxtase (mas também confusos).

A verdade é que este vídeo se trata de um pequeno teaser promocional ao seu mais recente lançamento: os perfumes We. Nas redes sociais, foram vários os rostos conhecidos que partilharam vídeos do evento de apresentação do novo projeto de Cristina Ferreira, mas houve um deles que surpreendeu tudo e todos, porque a apresentadora revelou que já é uma mulher casada.

«Sei que há uma grande expectativa em relação ao que aí vem - e eu sou boa nisso, já sei. A maior parte acha que vou casar-me. E não. Porquê? Porque eu já me casei», revelou a apresentadora, deixando os presentes em êxtase. 

Veja aqui o vídeo do momento:

«Casei-me mesmo. No dia em que conheci o João, Senti isso», adiantou. «Vocês acham que eu ia casar-me e anunciava assim? Mas tinha tido graça, não tinha?», brincou.

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro

