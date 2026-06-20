Cristina Ferreira e João Monteiro em sintonia total num vídeo que está a deixar os fãs rendidos

João Monteiro voltou a estar no centro das atenções ao assumir, desta vez, o papel de “câmara” num momento descontraído da vida de Cristina Ferreira.

A apresentadora partilhou um vídeo nas redes sociais onde surge a ser gravada pelo namorado, num registo leve e cúmplice, acompanhado de uma legenda que rapidamente chamou a atenção dos seguidores:

“Hoje foi o João que gravou 😂. Escolhi tudo para combinar com a minha carteira de sonho. @eella.concept não ficou linda aqui? 😉”

Mais do que o look pensado ao detalhe e coordenado com a carteira de luxo que a apresentadora destaca, o que acabou por gerar maior reação foi precisamente a naturalidade entre o casal. O momento, aparentemente simples, foi suficiente para encher a caixa de comentários com elogios à química entre os dois.

A publicação tornou-se rapidamente viral entre os seguidores da apresentadora, com muitos a sublinhar que, para lá do estilo e da produção cuidada, é a ligação entre Cristina Ferreira e João Monteiro que continua a prender todas as atenções.