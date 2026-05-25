Cristina Ferreira e João Monteiro fazem escapadinha romântica: «Dá para sentir a paz?»

Cristina Ferreira e João Monteiro voltaram a encantar os seguidores ao partilharem momentos de uma escapadinha romântica a dois.

O casal decidiu afastar-se da rotina e aproveitar alguns dias num ambiente tranquilo e reservado, naquele que parece ser um alojamento local rodeado pela natureza e longe da agitação do dia a dia.

Nas redes sociais, Cristina Ferreira mostrou alguns registos da estadia, marcados pela serenidade do espaço e pela cumplicidade entre os dois. Na legenda das imagens, a apresentadora escreveu apenas: “Dá para sentir a paz?”, frase que rapidamente conquistou os seguidores.

As fotografias partilhadas revelam um cenário calmo e acolhedor, ideal para momentos de descanso e desconexão. Os fãs não demoraram a reagir, deixando inúmeros comentários elogiosos ao casal e ao ambiente escolhido para a escapadinha.

Desde que assumiram a relação, Cristina Ferreira e João Monteiro têm sido alvo de grande atenção mediática, mas continuam a partilhar alguns momentos especiais com os seguidores, mostrando que atravessam uma fase feliz e tranquila da relação.