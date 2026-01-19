Cristina Ferreira e João Monteiro celebram cerimónia especial na chegada a novo País

Ao Minuto

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida” - Big Brother
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

10:21
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

10:21
“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas - Big Brother
03:19

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

10:17
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo” - Big Brother
04:50

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

10:16
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story” - Big Brother
04:50

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

10:10
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?” - Big Brother
06:03

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

10:02
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo” - Big Brother
01:30

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória - Big Brother
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo - Big Brother
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa - Big Brother
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

12:38
Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas questiona postura da mãe do ex-concorrente: “Achamos estranho desistir tão facilmente de procurar o filho”

12:37
Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem” - Big Brother
09:40

Amigo de Maycon Douglas afirma: “Há pessoas que sabem mais do que o que dizem”

12:34
Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever” - Big Brother
09:40

Mensagem no telemóvel de Maycon Douglas levanta suspeitas: “Não era a maneira dele escrever”

Acompanhe ao minuto

Cristina Ferreira e João Monteiro celebram cerimónia especial na chegada a novo País

Cristina Ferreira e João Monteiro celebram cerimónia especial na chegada a novo País - Big Brother

A apresentadora e o namorado tiveram direito a uma cerimónia especial de boas-vindas.

Cristina Ferreira e João Monteiro estão numa viagem de sonho a três destinos diferentes. Depois de passarem pelo Quénia e pelas Maldivas, chegam agora ao Sri Lanka para mais uns dias de descanso e descoberta.

Na chegada ao novo destino, o casal apaixonado teve direito uma cerimónia especial de boas-vindas, tal como a apresentadora revelou nos stories do Instagram. 

«Quando chegámos fizemos uma cerimónia de longa vida», escreveu Cristina Ferreira na legenda da partilha. «Chá de canela para o check-in», acrescentou num outro storie. 

Veja a partilha em baixo e percorra as galerias de fotografias que preparámos para si com as imagens da viagem de Cristina Ferreira e João Monteiro. 

Relacionados

Nas últimas horas nas Maldivas, Cristina Ferreira e João Monteiro mudam de planos: «Acordámos e pensámos...»

Uau: Em viagem romântica com João Monteiro, Cristina Ferreira mostra-se a tomar banho de espuma
Temas: Cristina Ferreira João Monteiro

Fora da Casa

Cara da TVI quebra o silêncio e surpreende seguidores com momento inesperado nas urnas

Cara da TVI quebra o silêncio e surpreende seguidores com momento inesperado nas urnas

Há 2h e 23min
O sentido agradecimento de Manuel Luís Goucha que não deixou ninguém indiferente: «Todos eles merecem...»

O sentido agradecimento de Manuel Luís Goucha que não deixou ninguém indiferente: «Todos eles merecem...»

Há 2h e 47min
Sandrina Pratas mostra como era há 10 anos e deixa a Internet em "choque"

Sandrina Pratas mostra como era há 10 anos e deixa a Internet em "choque"

Ontem às 19:48
Quase outra pessoa: Veja como era Sandrina Pratas em 2016

Quase outra pessoa: Veja como era Sandrina Pratas em 2016

Ontem às 19:21
No BB eram só amigos, mas cá fora apaixonaram-se. E esta declaração de amor está a derreter a Internet

No BB eram só amigos, mas cá fora apaixonaram-se. E esta declaração de amor está a derreter a Internet

Ontem às 18:31
Concorrente do Big Brother desiste após acusação grave. E há vídeo do momento que todos falam

Concorrente do Big Brother desiste após acusação grave. E há vídeo do momento que todos falam

Ontem às 18:30
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo

Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo

Ontem às 14:24
Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois

Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois

Ontem às 14:16
Ana Neto, ex-concorrente do Big Brother 2025

Ana Neto, ex-concorrente do Big Brother 2025

Ontem às 12:26
Entrou no Big Brother, mas emigrou para a Suíça. E o que faz lá deixa qualquer um de boca aberta

Entrou no Big Brother, mas emigrou para a Suíça. E o que faz lá deixa qualquer um de boca aberta

Ontem às 12:48
Concorrente do Big Brother desiste após acusação grave. E há vídeo do momento que todos falam

Concorrente do Big Brother desiste após acusação grave. E há vídeo do momento que todos falam

Ontem às 18:30
Ver Mais

Notícias

Cara da TVI quebra o silêncio e surpreende seguidores com momento inesperado nas urnas

Cara da TVI quebra o silêncio e surpreende seguidores com momento inesperado nas urnas

Há 2h e 23min
O sentido agradecimento de Manuel Luís Goucha que não deixou ninguém indiferente: «Todos eles merecem...»

O sentido agradecimento de Manuel Luís Goucha que não deixou ninguém indiferente: «Todos eles merecem...»

Há 2h e 47min
Sandrina Pratas mostra como era há 10 anos e deixa a Internet em "choque"

Sandrina Pratas mostra como era há 10 anos e deixa a Internet em "choque"

Ontem às 19:48
Cristina Ferreira e João Monteiro celebram cerimónia especial na chegada a novo País

Cristina Ferreira e João Monteiro celebram cerimónia especial na chegada a novo País

Ontem às 19:03
No BB eram só amigos, mas cá fora apaixonaram-se. E esta declaração de amor está a derreter a Internet

No BB eram só amigos, mas cá fora apaixonaram-se. E esta declaração de amor está a derreter a Internet

Ontem às 18:31
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados
04:15

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados

Ontem às 00:52
Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal
05:34

Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal

18 jan, 09:41
Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

16 jan, 17:35
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

16 jan, 14:15
A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»
01:58

A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»

16 jan, 13:30
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"É o primeiro passo": na hora da despedida das Maldivas, Cristina Ferreira e João Monteiro trocam de planos!

"É o primeiro passo": na hora da despedida das Maldivas, Cristina Ferreira e João Monteiro trocam de planos!

Ontem às 10:50
Francisco Monteiro vinca: "Quando sabemos o que queremos, nada nos consegue desviar do caminho"

Francisco Monteiro vinca: "Quando sabemos o que queremos, nada nos consegue desviar do caminho"

Ontem às 10:22
"Feitos um para o outro": a noite romântica de Cristina Ferreira e João Monteiro nas Maldivas!

"Feitos um para o outro": a noite romântica de Cristina Ferreira e João Monteiro nas Maldivas!

18 jan, 14:55
De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira passa por transformação: "A idade muda-nos"

De férias com João Monteiro, Cristina Ferreira passa por transformação: "A idade muda-nos"

18 jan, 11:34
João Oliveira anuncia novidade: "Não é ser perfeito. É recomeçar"

João Oliveira anuncia novidade: "Não é ser perfeito. É recomeçar"

18 jan, 10:23
Ver Mais Outros Sites