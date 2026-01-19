Cristina Ferreira e João Monteiro celebram cerimónia especial na chegada a novo País

Cristina Ferreira revela detalhes da viagem de sonho com João Monteiro. As imagens falam por si

Depois do Quénia, Cristina Ferreira e João Monteiro rumam ao destino preferido das luas-de-mel. As fotos que mostram tudo

Cristina Ferreira e João Monteiro estão numa viagem de sonho a três destinos diferentes. Depois de passarem pelo Quénia e pelas Maldivas, chegam agora ao Sri Lanka para mais uns dias de descanso e descoberta.

Na chegada ao novo destino, o casal apaixonado teve direito uma cerimónia especial de boas-vindas, tal como a apresentadora revelou nos stories do Instagram.

«Quando chegámos fizemos uma cerimónia de longa vida», escreveu Cristina Ferreira na legenda da partilha. «Chá de canela para o check-in», acrescentou num outro storie.

Veja a partilha em baixo e percorra as galerias de fotografias que preparámos para si com as imagens da viagem de Cristina Ferreira e João Monteiro.