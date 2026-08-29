Cristina Ferreira e João Monteiro vivem fim de semana romântico. E estas são as imagens cúmplices que estão a deixar todos rendidos

Cristina Ferreira e João Monteiro continuam a viver uma fase feliz da relação. Juntos há cerca de dois anos e meio, os dois parecem aproveitar cada oportunidade para desfrutar da companhia um do outro, desta vez com um programa romântico por Lisboa.

Foi através das redes sociais que a apresentadora da TVI revelou alguns detalhes da noite. Cristina mostrou o look escolhido para o jantar. O casal escolheu para o jantar um dos espaços mais conhecidos da capital. Cristina e João Monteiro estiveram no Seen Lisboa..

«Fim da semana com o meu amor», escreveu Cristina Ferreira na legenda da publicação.

Recorde-se ainda das melhores imagens das férias românticas de Cristina Ferreira e João Monteiro

A fotografia rapidamente conquistou os seguidores da apresentadora, que não pouparam elogios nem à produção escolhida nem à cumplicidade do casal.

«Que lindos», «Amor é luz no olhar e paz no coração» e «Gosto muito. Fica-lhe tão bem» foram alguns dos comentários.

Houve ainda quem aproveitasse a publicação para destacar a relação dos dois: «Fazem um casal lindo», pode ler-se entre as várias mensagens deixadas na caixa de comentários.