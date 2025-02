Cristina Ferreira é uma acérrima crente nas cartas e há uma revelação sobre o seu futuro que vai querer saber

Cristina Ferreira é surpreendida com revelação sobre o seu futuro: «No final...»

Palmira lança as cartas para Cristina Ferreira: «Amor. São cartas muito estranhas que estão para aí a aparecer»

Foi no «Dois às 10» que Cristina Ferreira recebeu a ex-concorrente do Big Brother 2023 Palmira. A ex-concorrente fez um curso recentemente de leitura de cartas e não podia passar no programa sem o fazer à apresentadora.

Cristina Ferreira começou por pedir a Palmira que fizesse a leitura das cartas para Cláudio Ramos e só depois foi a sua vez. Começou por baralhar as cartas de forma muito concentrada.

Quando Palmira as começou a distribuir, explicou a Cristina Ferreira o significado das mesmas. Palmira, revelou a Cristina Ferreira que está muito bem no amor. Mostrou a carta da felicidade e da alegria.

Ao nível sucesso profissional, a taróloga disse a Cristina Ferreira que ela iria enfrentar alguns «bloqueios», mas que, no final, tudo acabaria por correr bem.

Palmira também aconselhou a apresentadora a ter paciência, pois «o sucesso vai reinar», apesar desses «bloqueios» que mencionou.

Embora, inicialmente, Cristina Ferreira tenha ficado um pouco «apreensiva», acabou por perceber que não há razão para se inquietar.