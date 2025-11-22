Cristina Ferreira está no lugar mais romântico do País com João Monteiro: «Há uma magia aqui...»

Cristina Ferreira tem uma gala emocionante do Secret Story 9 para apresentar no domingo, mas antes aproveitou o fim de semana para fazer uma escapadinha romântica com João Monteiro.

A apresentadora da TVI rumou ao Douro para desfrutar de uns dias de descanso, num verdadeiro paraíso à beira-rio.

No Instagram, Cristina Ferreira partilhou um conjunto de fotografias, em que se mostra ao lado de João Monteiro.

«Subi ao Douro. A paisagem é arrebatadora. Há uma magia aqui que é inexplicável. As cores, o sossego, a paz que aqui se sente é única. É a primeira vez que estou no @octant.douro e parece que estou em casa. Amanhã quero aproveitar tudo. E há passeio no rio 😍 Quem é que aqui já esteve no Douro? Ou vive aqui?», escreveu, na legenda da publicação.