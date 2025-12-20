Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Cristina Ferreira tem aproveitado as sextas e os sábados para fazer pequenas escapadinhas antes das galas do Secret Story 9, marcadas para o serão de domingo. Esta semana não foi diferente, mas a apresentadora decidiu ficar por mais perto. No entanto, muito bem acompanhada.

Nas redes sociais, a Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI publicou um conjunto de fotografias em que se mostra ao lado dos melhores amigos, Catarina Duarte e Rubinho Correia. Os três têm a "tradição" de passarem juntos uma noite por semana fora num hotel e elegeram um espaço luxuoso perto do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa.

«Um sábado a começar em Lisboa no @macam.museum_hotel com a turma das quartas 😂. Esta é mesmo uma bela sugestão na cidade, e ao lado dos Jerónimos. Ainda passo por lá. Portugal é incrível. ✨ E vocês, por onde vão andar hoje?», escreveu a apresentadora, na legenda da publicação.

Os fãs ficaram rendidos ao requinte daquele hotel, mas houve quem reparasse na ausência do namorado de Cristina Ferreira, João Monteiro. «Cristina, não vale! Com tanto frio e dormiste sozinha? Onde está o teu João? 😂», brincou uma seguidora.